Wachsendes Ladenetz in Deutschland: BDEW meldet über 16.000 neue Ladepunkte

“Ein Elektroauto kaufe ich nicht. Da weiß ich ja gar nicht, wo ich es aufladen soll.” Solch’ einen Spruch hat sicher schon jeder mal im Bekanntenkreis gehört. Doch einen Mangel an Ladesäulen gibt es tatsächlich nicht mehr! Denn bundesweit sind mittlerweile über 134.000 öffentliche Ladepunkte am Netz! Das hat der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, kurz BDEW, ermittelt. Alle sechs Monate veröffentlicht der Verband in seinem Elektromobilitätsmonitor den aktuellen Stand der Ladeinfrastruktur. Und in der aktuellen Ausgabe nennt der BDEW noch weitere interessante Zahlen: So ist die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte allein im ersten Halbjahr um über 16.000 gestiegen. Das waren also fast 2.700 neue Ladepunkte pro Monat. Es tut sich also was beim Ausbau der Infrastruktur. Allerdings ist die Errichtung neuer Ladepunkte heute noch eine Wette auf die Zukunft. Denn der Knackpunkt ist: Mit dem hohen Angebot an Ladesäulen und der aktuell noch geringen Verbreitung von E-Autos ist die Auslastung der Ladesäulen gering. Der BDEW verwendet sogar das Wort „problematisch“. Im bundesweiten Durchschnitt waren von den Ladesäulen nur 14,5 Prozent gleichzeitig belegt. Die Auslastung der Ladesäulen ist allerdings regional sehr unterschiedlich und variiert zwischen 3 und 29 Prozent. Am höchsten ist sie aktuell in Böblingen, Aschaffenburg und München.