Noch ein China-Start: Changan bringt Deepal noch dieses Jahr nach Europa

Mit den Chinesen ist das so eine Sache: Nachdem Changan bereits im vergangenen Jahr seine Europapläne bekannt gegeben hatte, kehrte danach erstmal Ruhe ein. Nun hat es der chinesische Konzern aber eilig: Noch im vierten Quartal soll das erste Modell nach Europa kommen. Und zwar nach Deutschland, Norwegen, Dänemark und in die Niederlande. Anfang 2025 sollen dann die Schweiz, Schweden und Finnland folgen – und im Juli 2025 auch Großbritannien. Bis 2028 will Changan dann in allen wichtigen europäischen Märkten vertreten sein. Doch schauen wir uns an, mit welchem Auto Changan bei uns an den Start geht: Es ist ein Mittelklasse-SUV der Marke Deepal und heißt S07. Das Elektroauto wurde im italienischen Designzentrum für die Bedürfnisse des europäischen Marktes entworfen und kombiniert praktisches Design mit nutzerfreundlicher Technologie. Mit 4 Meter 75 ist das Fahrzeug so lang wie ein Tesla Model Y, der Radstand beträgt 2 Meter 90. Der Kofferraum fasst bei umgeklappten Sitzen rund 1.500 Liter. Hinzu kommt ein ziemlich großer Frunk. Bei den Antrieben gibt es noch keine Details für Europa, so dass wir hier erstmal auf die Varianten in China schauen müssen. Dort bietet Changan den Wagen in zwei rein elektrischen Varianten an. Der Deepal S07 520 hat einen 190 kW starken Heckantrieb und eine 69 Kilowattstunden große Batterie an Bord. Die 520 im Namen steht für eine Reichweite von 520 Kilometern im chinesischen Testzyklus.