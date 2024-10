So startet Renault ins Elektro-Zeitalter

Wenn am Montag in Paris der Autosalon seine Tore öffnet, nutzt vor allem Renault das Heimspiel, um für seine neuen Elektroautos zu werben. In den Messehallen von Versailles wird dann auch der 5er zu sehen sein. Den Kleinwagen will Renault bekanntlich für unter 25.000 Euro anbieten. Und der Retro-Stromer muss ein Erfolg werden, wenn der Hersteller seine CO2-Vorgaben erfüllen will! Seine kompakten Außenmaße mit 3 Meter 92 Länge machen den Renault 5 E-Tech Electric auch zum perfekten Gefährt für den Alltag. Zum Marktstart wird der Renault 5 E-Tech Electric mit einem 110 kW starken Elektromotor und einem 52 Kilowattstunden großen Akku angeboten. Diese Kombination soll bis zu 410 Kilometer Reichweite ermöglichen und ist schon bestellbar – und zwar ab 32.900 Euro. Erst im kommenden Jahr soll auch die Basisversion mit 40 Kilowattstunden und geringerer Motorleistung folgen, zu Preisen ab 24.900 Euro. In Paris wird Renault aber noch einen weiteren Elektro-Kleinwagen enthüllen – nämlich den R4, der ebenfalls im Retrolook daher kommt. Vor zwei Jahren stand er schon als Showcar auf der Messe, ab Montag wird die Serienversion zu sehen sein. Wir zeigen ihnen diese in der kommenden Woche! Bereits vorab gezeigt, hat der französische Autobauer seine Vision einer Familienkutsche mit einer Kombination aus Batterie und Brennstoffzelle.