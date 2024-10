Citroën will mit dem C5 Aircross 700 km Reichweite knacken

Neben Renault hat auch Citroën das Heimspiel auf dem Pariser Autosalon für sich genutzt: Die französische Marke hat den neuen Citroën C5 Aircross als Konzeptfahrzeug präsentiert. Diese markante Elektroversion soll neue Maßstäbe in Sachen Design setzen und umfasst dabei Elemente wie ein überarbeitetes Logo und ein modernes Scheinwerfer-Design. Der neue C5 Aircross basiert auf der Stellantis-Plattform STLA-Medium und wird in verschiedenen Varianten angeboten. Die Topversion ist mit einem Akku ausgestattet, der eine Kapazität von 97 Kilowattstunden haben wird. Dadurch soll eine beeindruckende Reichweite von bis zu 700 Kilometern möglich werden. Die Batterie kennen wir bereits aus dem Peugeot e-3008 oder dem Opel Grandland Electric. Daneben sind auch günstigere Varianten mit kleineren Akkus von 73 und 82 Kilowattstunden verfügbar. Die maximale Ladeleistung enttäuscht dagegen etwas: Mit 160 Kilowatt ist Citroën leider nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit. Der elektrische C5 Aircross wird 4 Meter 65 lang sein. Wann genau die Serienversion auf den Markt kommt, ließen die Franzosen leider noch offen.