Tesla Model Y in Europa als Siebensitzer bestellbar

Die Auslieferungen des Model Y Maximale Reichweite mit Allradantrieb und Sieben-Sitzerkonfiguration an Kunden in Europa sollen noch in diesem Quartal beginnen, wie Tesla in einer Mitteilung ankündigt. Auch im Konfigurator auf der Tesla-Website ist die neue Innenraum-Option bereits zu finden. Mit besagtem Antrieb kostet der Siebensitzer-Innenraum 2.500 Euro mehr als der serienmäßige Fünfsitzer. Auch mit dem weißen Interieur (für 1.200 Euro extra) ist der Siebensitzer erhältlich. Übrigens: Eine gesonderte WLTP-Reichweite für den Siebensitzer gibt Tesla nicht an, es bleibt also bei 533 Kilometern nach WLTP für den Allradler mit den 20-Zoll-Felgen und „geschätzten“ 565 Kilometern mit den serienmäßigen 19-Zöllern.

Beim Siebensitzer werden zwei klappbare und nach vorne gerichtete Sitze in der dritten Reihe verbaut. „Der Zugang zur dritten Sitzreihe ist dank der Einstiegsknöpfe an den Rückenlehnen der zweiten Sitzreihe sehr bequem“, kündigt Tesla an. „Einfach drücken und die zweite Sitzreihe gleitet nach vorn und klappt sich dabei um, um einen bequemen Ein- und Ausstieg zu ermöglichen.“ Wie bequem der Einstieg tatsächlich ist, lässt sich an dieser Stelle noch nicht sagen. Für die Mitfahrer in der dritten Reihe gibt es zudem zwei USB-C-Anschlüsse, um Mobilgeräte zu laden.

Die beiden zusätzlichen Sitze haben natürlich auch Einfluss auf das Gepäckraumvolumen. Werden alle sieben Sitze genutzt, gibt Tesla im Kofferraum noch 363 Liter Stauvolumen an, was für zwei kleine Koffer reichen soll. Zusammen mit dem unverändert 117 Liter fassenden Frunk unter der Fronthaube ergeben sich 480 Liter nutzbarer Stauraum als Siebensitzer. Werden die beiden Sitze der dritten Reihe umgeklappt, sollen 753 Liter zur Verfügung stehen – beim Fünfsitzer gibt Tesla 854 Liter an. Der maximale Stauraum des Siebensitzers beträgt 2.040 Liter, der Fünfsitzer kann bei umgeklappter Rücksitzbank und dachhoher Beladung bis zu 2.158 Liter transportieren. Unverändert bleibt die Anhängelast von maximal 1.600 Kilogramm.

„Das Model Y war von Anfang an als perfektes Familien-SUV konzipiert, das ein hohes Maß an Vielseitigkeit bietet. Hunderttausende von Haushalten auf der ganzen Welt haben sich für das Model Y als Hauptfahrzeug entschieden und legen damit sowohl ihren täglichen Pendelverkehr als auch Langstreckenfahrten zurück“, so Tesla. „Mit der Einführung der 7-Sitzer-Option in Deutschland erreichen wir in Sachen Vielseitigkeit ein neues Niveau. Das Model Y als 7-Sitzer ist ideal für Familien mit Kindern, da es den nötigen Platz bietet, um alle Familienmitglieder, Freunde und die benötigte Ausrüstung mitzunehmen.“

Gebaut wird die neue Version in der Giga Berlin in Brandenburg. Die Preise starten wie erwähnt bei 57.490 Euro, während der Fünfsitzer mit dem Allradantrieb ab 54.990 Euro erhältlich ist. Ob die Siebensitzer-Option später auch noch mit anderen Antriebsvarianten angeboten wird, ist nicht bekannt. Mit der kleinen Batterie für 455 Kilometer WLTP-Reichweite gibt es das Fünfistzer-Model-Y mit Heckantrieb ab 44.990 Euro, mit der großen Batterie (600 Kilometer nach WLTP) sind es mindestens 48.990 Euro.

Quelle: Info per E-Mail, tesla.com