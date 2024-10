Hochdachkombi Ford E-Tourneo Courier startet bei 36.000 Euro

Es soll ein Auto sein, das verschiedenen Zwecken dient: Materialien für die Wohnungsrenovierung und Pflanzen für den Garten transportieren, mit dem Hund im Kofferraum einen Ausflug machen oder mit dem Surfbrett auf dem Dach an den Strand fahren. All diese Anwendungsfälle will der neue E-Tourneo Courier abdecken, ein elektrischer Hochdachkombi aus dem Hause Ford. Vorgestellt hatte Ford diese Privatkunden-Version des Kastenwagens E-Transit Courier bereits im Mai 2023 – doch damals zugleich vertröstet, dass der Marktstart erst Ende 2024 erfolgen sollte. Und so kommt es nun auch: Die Bestellbücher bei den Händlern werden Mitte November geöffnet, noch in diesem Jahr läuft auch die Produktion an. Die ersten Auslieferungen sollen dann im Frühjahr 2025 erfolgen. So kann Ford auch gleich von einem neuen Elektroauto für seine CO2-Flottenziele profitieren, denn ab nächstem Jahr muss jeder Hersteller in der EU ungefähr jedes vierte Auto als Elektroauto verkaufen, ansonsten werden schmerzhafte Strafzahlungen fällig. Doch zurück zum Auto: Der 4 Meter 40 lange Kastenwagen bietet fünf Sitzplätze und einen 100 Kilowatt starken Elektroantrieb. Während der Kofferraum selbst in der Fünfsitzer-Konfiguration mit 1.888 Litern enorm groß ist, gilt das leider nicht für die Batterie: Diese kommt auf einen nutzbaren Energiegehalt von lediglich 43,5 Kilowattstunden, was eine WLTP-Reichweite von maximal 288 Kilometern ergibt – und in der Praxis wohl eher unter 200 Kilometern liegen wird.