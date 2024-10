Ford E-Tourneo Courier startet bei 36.000 Euro

Vorgestellt hatte Ford die Privatkunden-Version des Kastenwagens E-Transit Courier bereits im Mai 2023. Hier die wichtigsten Daten in Kürze: Der 4,40 Meter lange Kastenwagen bietet fünf Sitzplätze und einen 100 kW starken E-Antrieb. Während der Kofferraum selbst in der Fünfsitzer-Konfiguration mit 1.888 Litern enorm groß ist, gilt das nicht für die Batterie: Diese kommt auf einen nutzbaren Energiegehalt von lediglich 43,5 kWh, was eine WLTP-Reichweite von maximal 288 Kilometern ergibt – und in der Praxis wohl eher unter 200 Kilometern liegen wird.

Bei der Premiere 2023 hatte Ford noch keine Daten zur Batterie und Reichweite genannt. Anhand der Ladezeit von 5,5 Stunden an einer 11-kW-Wallbox hatten wir damals spekuliert, dass die Batterie zwischen 50 und 55 kWh groß sein dürfte – beim AC-Laden liegt die Leistung meist sehr konstant an. Damit wäre der Ford auf dem Niveau der vergleichbaren Stellantis-Modelle und über dem Trio Renault Kangoo E-Tech, Nissan Townstar EV und Mercedes-Benz eCitan mit ihrem 44-kWh-Akku gewesen. Tatsächlich liegt der Ford beim Energiegehalt noch knapp darunter.

Die kleine und damit günstige Batterie ist sicher einer der Punkte, weshalb Ford das Modell ab 36.000 Euro (weniger als 30.000 Euro netto) anbieten kann. Was für den Liefer-Fahrer im E-Transit Courier mit begrenztem Zustellgebiet womöglich noch reicht, könnte im Familien-Einsatz des E-Tourneo Courier jedoch für einige Kompromisse sorgen. Dafür soll die Ladezeit relativ kurz sein: „An einem 100-kW-Gleichstromlader genügen voraussichtlich zehn Minuten für eine zusätzliche Reichweite von 100 Kilometern. Ein typischer Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent der Batteriekapazität dauert lediglich 23 Minuten“, schreibt Ford.

„Mit dem neuen E-Tourneo Courier bieten wir ein Elektrofahrzeug an, in dem sich eine Art von Leichtigkeit widerspiegelt. Damit ist er wie geschaffen für einen modernen, vielseitig interessierten Lebensstil – ganz gleich, ob er für Freunde oder die Familie zum Einsatz kommt, Materialien für die Wohnungsrenovierung und Pflanzen für den Garten transportiert oder mit dem Hund im Kofferraum und dem Surfbrett auf dem Dach in Richtung Strand unterwegs ist“, betont Rich Hughes, Tourneo-Markenmanager von Ford Europa.

