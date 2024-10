Tesla steigert im Q3/2024 seinen Umsatz und Gewinn deutlich

Tesla hat im dritten Quartal wieder Fahrt aufgenommen. Nach einer kurzen Durststrecke in der ersten Jahreshälfte hat Tesla im dritten Quartal wieder höhere Produktions- und Auslieferungszahlen erreicht. Nach nur knapp 410.000 gebauten Teslas im zweiten Quartal waren es in den letzten drei Monaten knapp 470.000 neue Elektroautos. Ausgeliefert wurden im selben Zeitraum beinahe 463.000 Einheiten. Bei der Produktion bedeutet das gegenüber dem zweiten Quartal ein Plus von 14,3 Prozent, bei den Auslieferungen ein Plus von 4,3 Prozent. Die Werte überbieten dabei sogar die Produktions- und Auslieferungszahlen aus 2023. Der Großteil des Wachstums entfiel dabei auf das Duo Model 3 und Model Y, aber auch bei den „anderen Modellen“ ging es etwas nach oben. Weiter splittet Tesla seine Zahlen bei den Baureihen bekanntlich nicht auf. Mit Blick auf den noch relativ neuen Cybertruck betont das Unternehmen aber, dass dieser im dritten Quartal das drittmeistverkaufte Elektrofahrzeug in den USA gewesen sein soll – hinter dem Tesla Model Y und Tesla Model 3. Laut einer Schätzung eines Analystenhauses soll der Cybertruck im letzten Quartal 16.000 Mal in den USA verkauft worden sein. Die guten Produktions- und Auslieferungszahlen spiegeln sich auch in verbesserten Finanzkennziffern wider: Der Geschäftsbericht weist für das dritte Quartal 25,2 Milliarden Dollar Umsatz, das sind acht Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn konnte sogar um 17 Prozent auf 2,17 Milliarden Dollar zulegen. Damit lag die operative Gewinnmarge bei 10,8 Prozent. Zweistellig war diese Gewinnmarge zuletzt vor eineinhalb Jahren gewesen. Interessant ist, dass Tesla rund 20 Prozent seines Umsatzes mittlerweile jenseits des Autoverkaufs erzielt, und zwar mit vier Dingen: Seinen Supercharger-Ladestationen, Stromspeichern für zu Hause, Solar-Anlagen sowie dem Verkauf von CO2-Zertifikaten.