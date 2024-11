SUV-Studie Initium: So macht Hyundai den Ioniq 5 zum Wasserstoff-Auto

Hyundai liefert mit dem Initium einen Ausblick auf die Designsprache der für 2025 geplanten Neuauflage des Nexo. Die Studie des neuen Wasserstoff-SUV wird Hyundai auf der LA Auto Show und parallel auf der Automesse in Guangzhou im November präsentieren – erste Eckdaten zum Antrieb gibt es aber jetzt schon. Das entsprechende Serienfahrzeug planen die Koreaner für das erste Halbjahr 2025. Als erste technische Eckdaten nennt Hyundai eine Motorleistung von 150 kW und eine Reichweite von über 650 Kilometer. Im Rahmen der Weiterentwicklung hat Hyundai sowohl die Leistung des Akkus erhöht als auch die Batteriekapazität verbessert. Der Nexo kam noch auf eine Antriebsleistung von 120 kW, die Brennstoffzelle war mit 95 kW angegeben. Benötigt der Elektromotor seine volle Leistung, greift die Pufferbatterie unterstützend ein, um die Differenz zu überbrücken. Die Reichweitenangabe von bis zu 650 Kilometer überrascht aber, denn bereits der Nexo kam auf eine WLTP-Reichweite von bis zu 666 Kilometern. Somit erreicht zumindest die Designstudie Initium „nur“ das gleiche Niveau wie der Vorgänger, sofern es sich bei den 650 Kilometern um einen geschätzten WLTP-Wert handelt. In welchem Normzyklus diese Reichweite gelten soll, wird nicht angegeben. Sollte es also im Vergleich zum Nexo eine Effizienzsteigerung geben, wird diese vermutlich von der Aerodynamik wieder „kompensiert“, wenn man so will.