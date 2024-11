Weltpremiere Suzuki e Vitara – Ob das 2025 für einen Erfolg reicht?

Der japanische Hersteller Suzuki hat mit dem e Vitara sein erstes Batterie-elektrisches Auto für den Weltmarkt vorgestellt. Das Kompakt-SUV wird ab dem Frühjahr 2025 im Suzuki-Werk Gujarat in Indien produziert. Schon wenige Monate später soll der Wagen auch in Europa erhältlich sein. Die verschärften Flottengrenzwerte in der EU lassen grüßen! Ohne elektrische Autos sind diese in der Regel für die Hersteller nicht zu schaffen. Aber wir bleiben beim Suzuki: Der e Vitara basiert auf der Anfang 2023 vorgestellten Studie eVX. Die Serienversion wird in drei Varianten angeboten: Der günstigste Frontantrieb fährt mit einer 49-Kilowattstunden-Batterie vor und kommt auf eine maximale Leistung von 106 kW. Die zwei anderen Versionen des e Vitara bekommen eine Batterie mit 61 Kilowattstunden Speicherkapazität. Diesen Akku gibt es dann entweder mit einem 128 kW starken Frontantrieb oder eben als Allrad, wobei ein 48 kW starker Heckmotor dazu kommt. Das maximale Drehmoment der Frontantriebe liegt bei 189 Newtonmetern, während die Top-Variante bis zu 300 bietet. Keine Angaben macht Suzuki aktuell zur Reichweite. Das eVX-Konzept hatte noch eine 60-Kilowattstunden-Batterie und ist damit vergleichbar mit dem Spitzenmodell. Das Concept Car bot eine Reichweite von bis zu 550 Kilometern, musste aber keine Homologation durchlaufen. Die Angabe ist dennoch die einzige grobe Orientierung. Fakt ist: Der e Vitara bietet Platz für fünf Passagiere. Er ist 4 Meter 30 lang, einen Meter 80 breit und einen Meter 60 hoch. Der Radstand beträgt 2 Meter 70.