Elektro-Schwestermarke in China: Audi verzichtet auf seine Ringe

Allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres gingen die Audi-Verkaufszahlen in China um 8,5 Prozent zurück. Und schon in den Vorjahren war der Absatz dort erodiert. Dabei ist China bisher der wichtigste Absatzmarkt für den VW-Konzern. Deshalb hat sich Audi nun etwas Neues einfallen lassen: Den Start einer speziellen Schwestermarke exklusiv für China. Und diese verzichtet auf das traditionelle Logo mit den vier Ringen. Stattdessen soll AUDI in Großbuchstaben an Front und Heck der Autos stehen. Um in China wieder schnell konkurrenzfähig zu werden, setzt Audi dabei in nicht unerheblichem Maß auf Technologien des staatlichen Autoherstellers SAIC, der in Europa auch mit den Marken MG und Maxus aktiv ist. Doch wieso der Verzicht auf die berühmten vier Ringe? Immerhin nutzt die deutsche Marke dieses Merkmal bereits seit 1932. In der Pressemitteilung heißt es dazu: “AUDI – ohne Vier-Ringe-Logo, dafür in Großbuchstaben geschrieben – signalisiert gleichzeitig die Verbindung und die Differenzierung zur Schwestermarke. Positioniert in und zugeschnitten auf China, repräsentieren Marke und Auto das Beste aus beiden Welten – die unverwechselbare Audi DNA verbindet sich mit Innovationen aus China.“ Erster Vertreter der neuen China-Schwester von Audi ist der AUDI E concept. Die Studie eines vollelektrischen Sportbacks ist von Teams aus Deutschland und China entwickelt worden und bietet laut Audi einen Ausblick auf drei künftige Serienmodelle, die ab Mitte 2025 vorgestellt werden. Die Studie fährt als Allrad mit zwei Motoren vor, die bis zu 570 Kilowatt Gesamtleistung bieten. Mit seinem 100-Kilowattstunden-Akku soll der AUDI Concept Ei auf eine Reichweite von mehr als 700 Kilometern nach chinesischem Testzyklus kommen.