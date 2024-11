TÜV SÜD wird alleiniger Eigentümer von Batterietest-Tochter

Wie TÜV SÜD mitteilt, ebnet die Komplettübernahme der Tochter den Weg zu „weiterem Wachstum und Innovationsführerschaft“. Die TÜV SÜD Battery Testing GmbH sei seit ihrer Gründung 2010 eine der führenden Institutionen im Bereich Batterieprüfung. Sie bietet allen voran Dienstleistungen für die Automobil- und Energiespeicherbranche. Bisher war die LION Smart GmbH, eine Tochtergesellschaft der LION E-Mobility AG, mit 30 Prozent an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH beteiligt gewesen. Die Schweizer Holding kündigte aber bereits vor einigen Monaten an, den Verkaufsprozess ihrer Anteile an der GmbH eingeleitet zu haben, um sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können.

Der TÜV SÜD betreibt bereits unter anderem in Garching bei München und in Auburn Hills in den USA sogenannte Kompetenzzentren. Dort werden Batteriesysteme auf ihre thermische Stabilität, mechanische Belastbarkeit, Leistungsfähigkeit sowie Funktionalität geprüft. Ergänzt wird das Angebot durch Hochvolt-Sicherheitsprüfungen und Tests zur Konformität mit internationalen Standards. Als nun 100-prozentige TÜV-Tochter soll die Battery Testing GmbH neben erweiterten Kapazitäten und innovativen Prüfmöglichkeiten neue Investitionen anpeilen – „insbesondere im Bereich der Sicherheitstests“, wie es heißt. Dazu sollen die Experten des Unternehmens modernste Technologien und Testmethoden entwickeln.

Holger Lindner, CEO der Division Product Service bei TÜV SÜD, kommentiert: „Mit der Aufstockung der Anteile der TÜV SÜD Battery Testing GmbH auf 100 % dokumentieren wir unseren Anspruch, auf diesem Feld weltweit führend zu bleiben. Gleichzeitig setzen wir klare Signale für weiteres Wachstum, insbesondere im Bereich hochkomplexer Sicherheitstests für Batterien. Unser Engagement untermauert die wichtige Rolle, die sichere und verlässliche Batterien und Hochvoltsysteme für die Transformation hin zu einer nachhaltigen Energiewirtschaft und Mobilität in allen Phasen der Kreislaufwirtschaft spielen.“

Laut Martin Eschler, Geschäftsführer der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, war Battery Testing schon immer ein integraler Bestandteil des TÜV-SÜD-Nachhaltigkeitsportfolios. „Das Investment von TÜV SÜD eröffnet uns erweiterte Möglichkeiten, unsere führende Position weiter auszubauen. Dabei bleibt unser Fokus auf höchsten Sicherheitsstandards, die in einer immer komplexer werdenden Batterielandschaft entscheidend sind.“

Die vollständige Übernahme unterstreicht Eschler zufolge das Vertrauen von TÜV SÜD in die bisherigen Erfolge der GmbH. Die Kolleginnen und Kollegen der LION Smart GmbH hätten dabei maßgeblich zur Positionierung des Unternehmens als Innovationsführer beigetragen, so der Manager, der LION Smart eine erfolgreiche Zukunft wünscht – „wir freuen uns auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.“

