NXP stellt Ultrabreitband-Batteriemanagementsystem vor

Das drahtlose Ultra-Wideband-Batteriemanagementsystem, kurz UWB-BMS genannt, vereinfacht laut NXP die Montage von Elektrofahrzeugen. Es ermöglicht eine höhere Energiedichte der Batterie und kann dadurch die Reichweite von Elektroautos steigern. Außerdem entkoppelt es die mechanische und elektrische Entwicklung, so dass neue Fahrzeuge schneller zur Marktreife gebracht werden können.

Die drahtlose Kommunikation innerhalb von Batteriepacks ermöglicht eine robuste und zuverlässige Übertragung von Batteriezelleninformationen wie Spannungs- und Temperaturmessungen von einem Modul zur Batteriemanagementeinheit, ohne dass eine Verkabelung erforderlich ist, erläutert NXP die Vorteile der Technologie. Dies soll dazu beitragen, eine optimale Leistung der Batterie zu gewährleisten und zu vermeiden, dass es zu vorzeitigem Ausfall oder Sicherheitsrisiken kommt.

Der Einsatz drahtloser Lösungen minimiert die Verwendung komplexer Kabelbäume im Batteriepack und verringert den Bedarf an fehleranfälliger manueller Arbeit während der Produktion, was die Montage von Elektrofahrzeugen effizienter macht und die Gesamtlebenszykluskosten reduziert. Durch den Wegfall von Steckern und Kabeln zwischen den Batteriezellen kann die Energiedichte erhöht werden, was ein wichtiger Parameter bei der Konstruktion und Leistung von Elektrofahrzeugen ist und eine größere Reichweite ermöglicht.

„Unser drahtloses Batteriemanagementsystem ist branchenweit das erste, das UWB-Technologie nutzt. Es bietet Elektrofahrzeugherstellern die fortschrittlichste Technologie zur Energieversorgung”, erklärt Naomi Smit, General Manager & VP Battery Management Systems bei NXP. „Trimension UWB bietet einfache, sichere und zuverlässige kabellose Kommunikation im Batteriemanagementsystem und übertrifft dabei bestehende Schmalband-Technologie-Lösungen. Gemeinsam mit unseren KundInnen setzen wir das volle Potenzial kabelloser Technologien frei und schaffen zukunftsweisende Lösungen für eine vernetzte Welt.”

UWB-Technologie verwendet Impulse mit hoher Bandbreite anstelle einer modulierten, sinusförmigen Trägerfrequenz, wie sie bei 2,4-GHz-Schmalband-Technologien wie Bluetooth Low Energy (BLE) zum Einsatz kommt. Dies ermöglicht laut NXP eine geringere Fehleranfälligkeit gegenüber Reflexionen und frequenzselektivem Fading und gewährleistet somit eine stabilere und verlässlichere Datenübertragung.

NXP hat reichlich Erfahrung mit Batteriemanagementsystemen: Das Unternehmen ist seit Jahren der alleinige Lieferant für die Batteriemanagementsysteme der MEB-Plattform von Volkswagen.

