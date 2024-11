Mercedes-Benz eIntouro: Elektrischer Überlandbus mit 500 km Reichweite

Bereits seit 2018 wird der elektrische Stadtbus eCitaro von Daimler Buses in Serie gebaut. Jetzt wagt der deutsche Bushersteller den nächsten Schritt und bringt ein Modell für Fahrten zwischen urbanen Ballungszentren und ländlichen Regionen. Die Nachfrage danach ist in Skandinavien, Frankreich, den Benelux-Ländern, aber auch in großen Landkreisen Deutschlands groß. Daimler Buses hat seinen eIntouro diese Woche erstmals als seriennahen Prototypen bei einer Veranstaltung in Berlin gezeigt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Hochbodenbus, der auf dem Diesel-Intouro basiert. Was den Batterie-elektrischen Antrieb angeht, ist der neue Elektro-Ableger aber weniger mit Daimlers Elektro-Stadtbus eCitaro verwandt, sondern vielmehr mit dem neuen elektrischen Fernstrecken-Lkw Mercedes eActros 600. Beide Fahrzeuge setzen beispielsweise auf dieselbe LFP-Batterie. Durch diese sogenannte “Gleichteile-Strategie” will der Konzern Kosten sparen. Mit zwei Batteriepaketen kommt der eIntouro auf insgesamt 414 Kilowattstunden Speicherkapazität. In Verbindung mit dem 320 Kilowatt starken Elektromotor bietet der Bus immerhin 500 Kilometer Reichweite. Geladen werden kann der eIntouro per CCS-Stecker mit bis zu 300 Kilowatt, sodass die Batterien in eineinhalb Stunden vollgeladen werden können. Wird nur ein Batteriepack verbaut, dauert die vollständige Ladung 70 Minuten. Bei den Ladebuchsen können die Kunden vier verschiedene Positionen wählen: Vorn, hinten, sowie rechts und links hinter der Vorderachse, wobei pro Fahrzeug maximal zwei Ladebuchsen möglich sind. Erhältlich sein wird der eIntouro zunächst in zwei Varianten: mit 12,2 oder 13,1 Metern Länge. Die beiden Versionen werden über 50 bis maximal 63 Sitzplätze verfügen und laut Daimler Buses ebenso viel Platz bieten wie ihre Diesel-Vorbilder.