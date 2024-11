Weltpremiere: Hyundai IONIQ 9 will auf der Langstrecke punkten

Fünf Meter lang, 2,6 Tonnen schwer: Der Kia EV9 bedient wohl die gängigsten SUV-Klischees und kostet obendrein noch schlappe 80.000 Euro. Nun bekommt dieses Luxus-SUV aus Korea einen schweren Bruder mit ganz ähnlichen Dimensionen zur Seite gestellt: Die Schwestermarke Hyundai bringt unter dem Namen Ioniq 9 eine eigene Interpretation des Kia EV9 heraus. Der neue Hyundai Ioniq 9 soll Anfang nächsten Jahres zunächst in Südkorea und den USA auf den Markt kommen. Ebenfalls noch 2025 soll der Ioniq 9 dann auch in Europa in den Verkauf gehen. Nach dem Ioniq 5 und Ioniq 6 ist der Ioniq 9 Hyundais drittes Volumenmodell auf Basis der hauseigenen E-GMP-Architektur. Das ausgewachsene Elektro-SUV hat einen 110 Kilowattstunden großen Akku und einen Heckmotor mit 160 Kilowatt Leistung an Bord. Das sind etwas höhere Werte als beim Kia EV9. Alternativ ist der Hyundai auch mit Allrad erhältlich. Der zusätzliche Motor an der Vorderachse kann je nach Budget des Käufers mit wahlweise 70 oder 160 Kilowatt Leistung versehen sein. Für die einmotorige Variante nennt Hyundai eine Reichweite von bis zu 620 Kilometern und einen Energieverbrauch von 19,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Diese Werte sind allerdings noch nicht offiziell, denn die Homologation steht noch aus. In jedem Fall ist es eine erstaunlich hohe Reichweite für ein solch großes SUV. Das Schwestermodell EV9 von Kia kommt dagegen nur auf 541 Norm-Kilometer, was immer noch ordentlich ist. Auch das Laden geht schnell: So kann der Ioniq 9 im Idealfall in 24 Minuten den Akku von 10 auf 80 Prozent füllen. Auch hier handelt es sich um einen vorläufigen Wert. Kommen wir zur Beschleunigung: Der mit zwei mal 160 Kilowatt motorisierte Allrad soll in 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h spurten, der Long-Range-Allrad in 6,7 Sekunden und der Heckantrieb in 9,4 Sekunden.