BMW: So startet die Vorserien-Produktion der Neuen Klasse in Ungarn

30 Prozent mehr Reichweite, 30 Prozent schnelleres Laden und 25 Prozent mehr Effizienz soll sie bringen, die Neue Klasse von BMW. Dahinter verbirgt sich eine komplett neu entwickelte Elektroauto-Architektur, die unter anderem beim Akku von prismatischen auf Rundzellen wechselt. Diese Stromspeicher sollen eine 20 Prozent höhere Energiedichte haben. Und genau das wird sich positiv auf Reichweite und Ladetempo auswirken. In rund einem Jahr soll die Serienproduktion der ersten Fahrzeuge der Neuen Klasse beginnen. Und schon jetzt hat BMW die Vorserienproduktion in seinem neuen Werk im ungarischen Debrecen gestartet. Gebaut werden dort als erstes die Erprobungsfahrzeuge des vollelektrischen X-Modells der Neuen Klasse. Das X steht in der BMW-Nomenklatur traditionell für ein SUV. Und auch wenn BMW die Erprobungsfahrzeuge aus dem ungarischen Werk bislang nur mit Tarnfolie zeigt, so gab es in diesem Frühjahr schon einen ersten Ausblick, wie das spätere Serien-Fahrzeug aussehen könnte. Da nämlich stellte BMW eine Studie namens “Vision Neue Klasse X” vor, die Sie hier bei uns im Video sehen. Bei der Präsentation hieß es auch, dass BMW eine eigene Antriebs- und Fahrwerksregelung für die eDrive-Antriebe der sechsten Generation entwickelt habe. Diese basiert auf einem neuen, von der BMW Group in Eigenregie entwickelten Softwarestack. Der soll den Fahrzeugen der Neuen Klasse „zu einem jederzeit stimmigen Fahrverhalten“ verhelfen. Im Zentrum stehen dabei zwei Hochleistungsrechner, die für diese Funktionen verantwortlich sind. Doch zurück zum neuen BMW-Werk in Ungarn: Die nun gestartete Vorserienproduktion soll helfen, die gesamten Logistik- und Produktionsprozesse im Werk unter realen Bedingungen auf den Prüfstand zu stellen.