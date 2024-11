VW mit Elektro-Leasing-Aktion für sportliche GTX-Modelle

Deutschlands Autohersteller suchen erkennbar nach Wegen, wieder vermehrt Elektroautos unters Volk zu bringen. Denn angesichts der neuen CO2-Flottenziele der EU muss ab dem nächstem Jahr ungefähr jedes vierte verkaufte Auto ein elektrisches sein. Volkswagen versucht es nun mit einer Leasing-Aktion nur für spezielle Elektromodelle: Die sogenannten ID-GTX-Sportwochen stellen – wie der Name schon sagt – die GTX-Modelle aus der ID-Reihe in den Mittelpunkt. Dabei handelt es sich um insgesamt fünf verschiedene Modelle: Den ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 oder ID.7 Tourer jeweils als GTX. Das Kürzel steht bei VW für sportliche Elektro-Performance und ist abgeleitet vom Kürzel GTI, das Gran Turismo Injektion bedeutet und durch den Golf GTI einst große Bekanntheit erlangt hat. Die Idee hinter der Leasing-Aktion: Sämtliche Fahrzeuge werden zu einer monatlichen Leasingrate angeboten, die unter einem Prozent des Brutto-Listenpreises liegt. Eine Anzahlung wird dabei nicht fällig. Der Leasingvertrag läuft für vier Jahre und es ist eine Laufleistung von 10.000 Kilometern pro Jahr inklusive. So ist zum Beispiel der ID.3 GTX, der aktuell knapp 43.700 Euro kostet, in dieser Leasingaktion schon ab 399 Euro im Monat zu haben. Am anderen Ende des Spektrums gibt’s den ID.7 Tourer GTX ab 559 Euro im Monat. Will man diesen Wagen kaufen, so muss man regulär fast 60.400 Euro auf den Tisch legen. Wobei die Vergleichspreise etwas hinken, schließlich gibt’s oft einen zusätzlichen Rabatt vom Händler, wenn man ein Auto tatsächlich kauft und nicht nur least. Etwas schade ist, dass die Leasing-Aktion nur für die GTX-Modelle der ID-Reihe gelten und nicht für die günstigen Ausstattungsvarianten.