77 kWh und 375 kW: Elektro-Roadster MG Cyberster in Deutschland bestellbar

Der elektrische Roadster kommt sogar noch in diesem Monat zu den Vertriebspartnern in Deutschland. Die Preise starten bei 64.990 Euro für die Single-Motor-Variante des MG Cyberster. Und die Dual-Motor-Version namens XPower gibt es ab 69.990 Euro. Vorgestellt wurde das Serienmodell des Elektro-Roadsters im vergangenen Jahr auf der Automesse in Shanghai – damals wurde noch der Sommer 2024 als Marktstart für Europa und Großbritannien angepeilt. Einen Zollstreit später kommt der MG Cyberster jetzt mit einigen Monaten Verzögerung im Dezember in den europäischen Handel. Zum Verkaufsstart sind auch die finalen technischen Daten bekannt gemacht worden: Der Heckantrieb für knapp 65.000 Euro kommt auf eine Leistung von 250 kW und 475 Newtonmeter Drehmoment. Das XPower-Modell mit Allradantrieb bietet stattliche 375 kW und 725 Newtonmeter Drehmoment. Und mit 3,2 Sekunden beschleunigt die Top-Variante sogar 1,8 Sekunden schneller aus dem Stand auf Tempo 100 als das Basismodell. Da sorgt jede Autobahn-Auffahrt für Freude am Fahren! Der Akku des MG Cyberster ist unabhängig vom Antrieb immer gleich: Er speichert 77 Kilowattstunden und soll sich durch seine niedrige Höhe von nur elf Zentimetern auszeichnen. So kann der Akku besonders flach im Unterboden verbaut werden und ermöglicht somit einen tiefen Schwerpunkt. Bei anderen elektrischen Sportwagen wird teilweise ein T-förmiger Akku zwischen und hinter den Sitzen verbaut, um eine flache Karosserie zu ermöglichen.