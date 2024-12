MG Cyberster startet bei 64.990 Euro in Deutschland

Vorgestellt wurde das Serienmodell des Elektro-Roadsters im vergangenen Jahr auf der Automesse in Shanghai – damals wurde noch der Sommer 2024 als Marktstart für Europa und Großbritannien angepeilt. Einen Zollstreit später kommt der MG Cyberster jetzt mit einigen Monaten Verzögerung im Dezember in den Handel.

Zum Verkaufsstart sind auch die finalen technischen Daten bekannt: Der Hecktriebler für rund 65.000 Euro kommt auf eine Leistung von 250 kW und 475 Nm Drehmoment. Das XPower-Modell mit Allradantrieb kommt auf 375 kW und 725 Nm Drehmoment. Mit 3,2 Sekunden beschleunigt die Top-Variante 1,8 Sekunden schneller aus dem Stand auf 100 km/h als das Basismodell.

Der Akku ist unabhängig vom Antrieb gleich: Er kommt auf einen Energiegehalt von 77 kWh und soll sich durch seine Höhe von nur elf Zentimetern auszeichnen. So kann der Akku im Unterboden verbaut werden und ermöglicht so einen tiefen Schwerpunkt – bei anderen E-Sportwagen wird teilweise ein T-förmiger Akku zwischen und hinter den Sitzen verbaut, um eine flache Karosserie zu erhalten. Mit den 77 kWh kommt der Hecktriebler auf eine WLTP-Reichweite von 507 Kilometern, der XPower-Allradler kommt 443 Kilometer weit.

Zur Ladeleistung macht MG in der Mitteilung keine Angaben. Auf der Website geben die Chinesen 38 Minuten Ladedauer von zehn auf 80 Prozent an einem 150-kW-Ladepunkt an. Das heißt: In 38 Minuten fließen 54 kWh in den Akku, was einer durchschnittlichen Ladeleistung in diesem Bereich von 85 kW entspricht.

Der Fokus beim Cyberster als Elektro-Roadster liegt aber ohnehin nicht auf der Langstrecken-Tauglichkeit, sondern auf dem Fahrspaß und eventuell Wochenend-Ausflügen. Für Ersteres soll das Fahrzeug neben Pirelli-P-Zero-High-Performance-Reifen auch über eine Brembo-Bremsanlage verfügen. Und für die Wochenend-Ausflüge soll der Kofferraum von 249 Litern für das Übernachtungsgepäck ausreichen – dieses Volumen steht unabhängig davon zur Verfügung, um das Verdeck geöffnet oder geschlossen ist.

A propos Verdeck: Dieses kann bis zu Geschwindigkeiten von 50 km/h in rund zehn Sekunden geöffnet oder geschlossen werden. MG bietet zwei Verdeck-Farben an, Rot und Schwarz. Insgesamt gibt es 20 Kombinationen aus Lack-, Verdeck- und Innenraumfarbe. Die Basisfarbe ist „Inca Yellow“, die Sonderlackierungen kosten 1.000 Euro Aufpreis.

mgmotor.media, mgmotor.de