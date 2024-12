V-Green plant 100.000 Ladestationen in Indonesien

Wie V-Green setzt mitteilt, sieht das am Nikolaustag unterzeichnete Memorandum of Understanding (MoU) eine Gesamtinvestition von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar (1,14 Milliarden Euro) vor, um die geplanten 100.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge innerhalb von drei Jahren zu errichten. Aber: „Dieses MoU spiegelt die gegenseitige Absicht beider Parteien wider, ausführliche Gespräche zu führen, um die Zusammenarbeit beim Bau von Ladestationen in Indonesien zu erkunden und auszubauen“, heißt es in der Mitteilung. Final einig ist man sich also noch nicht – wie bei Absichtserklärungen üblich.

Allerdings sind die Gespräche wohl schon weit fortgeschritten, denn V-Green hat bereits einen groben Rollout-Plan. Man werde „zunächst die Entwicklung von VinFast-Ladestationen in Jakarta, Surabaya, Bali und den umliegenden Gebieten priorisieren und plant, in späteren Phasen in andere Regionen Indonesiens zu expandieren“.

Zur Art der Ladestationen werden keine Angaben gemacht, eine hohe Anzahl an AC-Ladepunkten ist aber wahrscheinlich. Es wird nicht bestätigt, ob überhaupt DC-Ladepunkte geplant sind – es wird aber auch nicht ausgeschlossen. In der englischen Mitteilung ist von 100.000 „charging stations“ die Rede. Damit dürften also 100.000 Ladesäulen gemeint sein.

Der Deal mit der Prime Group, einem Mischkonzern mit Niederlassungen im Nahen Osten und Afrika, soll vor allem die Finanzierung des Ausbaus im großen Stil sichern. Denn bis zu einem finalen Vertrag will V-Green „den Markt proaktiv erforschen, strategische Standorte identifizieren und ein Netzwerk von Ladestationen aufbauen und betreiben“, wie es in der Mitteilung heißt. Die ersten Ladestationen sollen ab Januar gebaut werden.

V-Green geht zwar auf VinFast-Gründer Pham Nhat Vuong zurück, agiert aber formell unabhängig von der Ladeinfrastruktur-Abteilung bei VinFast – die Ladestationen werden für alle marken zugänglich sein. Dennoch wird immer wieder die Beziehung zu VinFast betont. In Indonesien liefert der Hersteller bereits zwei Modelle aus, den VF e34 und VF 5. VinFast hat auch mit dem Bau eines eigenen Montagewerks in Indonesien, konkret in Subang, begonnen.

„Wir sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit, die durch den guten Ruf und die Umsetzungsfähigkeiten von V-Green vorangetrieben wird, nicht nur beiden Unternehmen zugutekommt, sondern auch erheblich zum Wachstum des südostasiatischen Marktes für Elektrofahrzeuge beiträgt“, sagt Tamer Wagih Salem, Vorsitzender der Prime Group. „Durch diese Partnerschaft mit V-Green können wir weltweit weitere Möglichkeiten erkunden, beginnend in Indonesien, und dann in den Nahen Osten, nach Europa, Großbritannien und in die Vereinigten Staaten expandieren.“

Nguyen Thanh Duong, CEO von V-Green , ergänzt: „Die Partnerschaft mit einem strategischen Partner im Nahen Osten eröffnet V-Green spannende neue Möglichkeiten, unser globales Ladenetz für Elektrofahrzeuge zu erweitern. Gemeinsam werden wir ein umfassendes Ökosystem für Elektrofahrzeuge schaffen, das die Umweltbelastung reduziert und die Lebensqualität verbessert.

