Mehr Reichweite & großer Kofferraum: Skoda Enyaq bekommt Update

Bis Ende 2024 hat die tschechische VW-Tochter den Enyaq inklusive seiner Coupé-Variante an über 250.000 Kunden ausgeliefert. Mit dem bereits vorgestellten Elroq und dem kommenden Epiq wächst die Marken-interne Konkurrenz an Elektroautos deutlich. Auch deshalb hat der Enyaq jetzt ein grundlegendes Update bekommen. Bei der Antriebstechnik setzt der Tscheche dabei weiter auf den VW-Baukasten MEB. Und auch an der Motorisierung und Batteriekapazität ändert sich kaum etwas: In der Ausstattungsvariante Enyaq 85 leistet der Antrieb 210 kW und die Batterie hat ein Speichervermögen von 77 Kilowattstunden netto. Im schwächer ausgestatteten Enyaq 60 kommt der Motor auf 150 Kilowatt und die Batterie auf 59 Kilowattstunden netto. Dennoch steigt die Reichweite, wie Skoda betont – auf bis zu 586 Kilometer beim Enyaq SUV und auf über 596 Kilometer beim Enyaq Coupé. Diese Werte gelten für die 210 kW starke Version mit Heckantrieb, erkennbar an der Bezeichnung 85. Zudem gibt es noch den Enyaq 60 mit 437 Kilometern Reichweite als SUV und 446 Kilometern Reichweite als Coupé. Und die Allrad-Version 85x bringt es auf 549 bzw. 558 Kilometer Reichweite. In allen Varianten kommt das Coupé laut dem Messzyklus also rund zehn Kilometer weiter. Diese leicht höhere Reichweite ist nicht nur auf die minimal größere Batterie, sondern vorrangig auf die optimierte Aerodynamik zurückzuführen. So wurde die Frontpartie im Stile der Skoda-Designsprache neu gestaltet. In der Folge fällt der große, geschlossene Kühlergrill, der bisher für eine Verbrenner-ähnliche Optik gesorgt hat, jetzt deutlich schmaler aus