ProLogium meldet Fortschritte bei seinem Feststoffakku

Das taiwanesische Unternehmen ProLogium hat sich auf die Entwicklung von Feststoff-Batterien mit keramischem Elektrolyten spezialisiert und in Las Vegas nun die vierte Generation seiner „lithium-ceramic battery“, kurz LCB, vorgestellt. Sie kommt laut ProLogium auf eine gravimetrische Energiedichte von 380 Wh/kg und auf eine volumetrische Energiedichte von 860 bis 900 Wh/l. Bei der dritten Generation waren es noch 359 Wh/kg und 811 Wh/l. Bereits vor einigen Monaten präsentierte ProLogium schon eine verbesserte Silizium-Verbundanode für seine LCB.

Auch zur Ladezeit äußert sich der taiwanesische Batteriespezialist: Das neue System soll die Ladezeit auf nur vier Minuten für 60 Prozent SoC und sechs Minuten für 80 Prozent senken. Die Batterie ist also sehr schnell ladbar. Prologium macht ferner darauf aufmerksam, dass die vierte Generation seiner Batterie nun mit einem „vollständig anorganischen Elektrolyt“ arbeite, zuvor waren noch 10 Prozent organischer Natur. Dieser Schritt „verbessert die Energiedichte, Ladegeschwindigkeit, Zuverlässigkeit bei niedrigen Temperaturen und Sicherheit erheblich“, teilt ProLogium mit.

Gleichwohl soll die neue LCB-Generation nur eine Etappe zu weiteren Fortschritten bei der Batterieperformance bilden. „Aufbauend auf unserem Erfolg nähern wir uns unserem Ziel für 2026, 450 Wh/kg und 1000 Wh/l mit Lithium-Metall-Anoden zu übertreffen“, äußert ProLogium-Gründer und -Vorsitzender Vincent Yang. Echte Innovation beginne mit der Kernchemie der Batterien – sie verkürze die Ladezeiten und verbessere die Sicherheit, was dem gesamten Ökosystem zugutekommt. „Der Markt für Elektrofahrzeuge kann nur dann nachhaltig florieren, wenn die Verbraucher der Batterietechnologie vertrauen und Ladestationen profitabel arbeiten“, so Yang.

ProLogium wurde 2006 gegründet und verfügt inzwischen eigenen Angaben zufolge über 900 internationale Patente (sowohl erteilte als auch in Prüfung befindliche). Das Unternehmen gibt ferner an, gut 12.000 Lithium-Keramik-Batteriemuster zu Tests an globale Automobilhersteller geschickt und 2024 eine „Produktion im GWh-Maßstab“ im taiwanesischen Taoyuan in Betrieb genommen zu haben. Im Mai 2024 kündigte ProLogium zudem die Eröffnung eines F&E-Zentrums in Paris-Saclay an, um Lösungen für den europäischen Markt zu entwickeln. In Frankreich soll auch das erste ausländische Werk entstehen – konkret in Dünkirchen.Der Baubeginn ist für 2025 geplant, die Massenproduktion für 2027 vorgesehen.

