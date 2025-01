CES 2025: Honda bläst zur elektrischen Aufholjagd, auch mit Sony-Support

Auf der CES in Las Vegas hat der japanische Autobauer Honda zwei Prototypen aus der künftigen Zero Series enthüllt. Dieser neuen Modellreihe sollen bis zum Jahr 2030 sieben verschiedene Elektroautos entspringen. In Las Vegas wurden nun konkret eine Oberklasse-Limousine sowie ein mittelgroßes SUV gezeigt. Beide Fahrzeuge sehen ziemlich ungewöhnlich aus! Da wäre zunächst die Limousine, die sich Honda Zero Saloon nennt und einer gleichnamigen Designstudie ähnelt, die Honda vor einem Jahr auf der CES vorgestellt hatte. Jedoch sind zum Beispiel die Flügeltüren der Designstudie bei dem Prototypen nun durch konventionelle Türen ersetzt worden. Zudem hat der Honda Zero Saloon als Limousine eine ungewohnt kantige Karosserieform, die keilförmig wirkt und auch ein wenig an ein Raumschiff erinnert. Das Fahrzeug soll offenbar in der Oberklasse antreten und wäre damit ein Konkurrent zum Lucid Air oder dem Mercedes EQS. Der Prototyp wurde in Vorbereitung auf die Markteinführung entwickelt, die 2026 zunächst in Nordamerika erfolgen soll und danach auch in Europa und Japan. Honda spricht von einem niedrigen, sportlichen Design, das die Limousine auf den ersten Blick von anderen Elektroautos abheben soll. Der Innenraum soll wiederum geräumiger sein, als man aufgrund der äußeren Abmessungen vermuten würde. Technologisch soll der Honda Zero Saloon unter anderem automatisiertes Fahren nach Level 3 unterstützen. Außerdem stellt Honda eine „ultra-personale Optimierung“ in Ausblick, die ein auf jeden einzelnen Nutzer zugeschnittenes Mobilitätserlebnis bieten soll. Der zweite Prototyp namens Honda Zero SUV basiert auf dem Van-ähnlichen Space-Hub-Konzeptmodell, das Honda ebenfalls schon ein Jahr zuvor auf der CES präsentiert hatte. Der neue Prototyp ist ein mittelgroßes Elektro-SUV, das als erstes Modell der neuen Baureihe in Produktion gehen und bereits im ersten Halbjahr 2026 in Nordamerika erhältlich sein soll.