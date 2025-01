Honda zeigt neue Prototypen der künftigen Elektroautoreihe 0 Series

Genau ein Jahr ist es her, da gab Honda auf der CES mit zwei Designstudien einen ersten Ausblick auf die 0 Series, später folgten dann noch einige Infos zu den verwendeten Technologien. Nun im Januar 2025 wirkt der nächste Ausblick auf die neue Elektroautoreihe von Honda noch deutlich reifer: Mit den enthüllten Prototypen Honda 0 Saloon und Honda 0 SUV sowie der Präsentation des neuen Betriebssystems Asimo OS wird immer konkreter, was wir von der 0 Series erwarten können.

Zu den beiden Prototypen im Einzelnen: Der Honda 0 Saloon weist deutlich Ähnlichkeit zu der gleichnamigen Designstudie auf, die Honda vor einem Jahr auf der CES vorgestellt hatte. Jedoch sind zum Beispiel die Flügeltüren der Designstudie nun bei dem neuen Prototypen durch konventionelle Türen ersetzt worden. Beim Honda 0 Saloon handelt es sich um eine Limousine in ungewohnt kantiger Karosserieform, die keilförmig wirkt und auch ein wenig an ein Raumschiff erinnert. Das Fahrzeug soll offenbar in der Oberklasse antreten und wäre damit ein Konkurrent zum Lucid Air oder dem Mercedes-Benz EQS.

Der Prototyp wurde in Vorbereitung auf die Markteinführung entwickelt, die 2026 zunächst in Nordamerika erfolgen soll und danach auf globalen Märkten wie Europa und Japan. Honda spricht von einem niedrigen, sportlichen Design, das die Limousine auf den ersten Blick von anderen Elektroautos abheben soll. Der Innenraum soll wiederum geräumiger sein, als man aufgrund der äußeren Abmessungen vermuten würde.

Der Honda 0 Saloon soll zum Flaggschiffmodell der Honda 0 Series werden, wird auf der neu entwickelten speziellen EV-Architektur basieren und eine Reihe von Technologien der nächsten Generation aufweisen, die den Entwicklungsansatz „Thin, Light, and Wise“ der Honda 0 Series verkörpern.

Technologisch soll der Honda 0 Salon unter anderem automatisiertes Fahren nach Level 3 unterstützen, bei dem es weiter einen Fahrer benötigt, der jederzeit die Steuerung übernehmen können muss. Außerdem stellt Honda eine „ultra-personale Optimierung“ in Ausblick, die ein auf jeden einzelnen Nutzer zugeschnittenes Mobilitätserlebnis bieten soll, was durch das neue Betriebssystem Asimo OS möglich werden soll.

Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda

Der zweite Prototyp Honda 0 SUV basiert auf dem Van-ähnlichen Space-Hub-Konzeptmodell, das Honda auf der CES 2024 vorgestellt hat und den neuen Wert von Elektrofahrzeugen als „Raum“ für Menschen verdeutlichen soll, den Honda mit seinen zukünftigen Elektrofahrzeugen anbieten möchte.

Der Honda 0 SUV ist ein mittelgroßes Elektro-SUV, der als erstes Modell der Honda 0 Series in Produktion gehen und bereits im ersten Halbjahr 2026 in Nordamerika erhältlich sein soll. Durch die Anwendung des „Thin, Light, and Wise“-Ansatzes auf ein SUV wurde der Innenraum weiter vergrößert und eine geräumige Kabine mit einem üppig dimensionierten Sichtfeld und großer Flexibilität geschaffen.

Wie der Honda 0 Saloon wird auch der Honda 0 SUV über eine Vielzahl von Technologien der nächsten Generation verfügen, die den „Thin, Light and Wise“-Entwicklungsansatz der Honda 0 Series verkörpern.

Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda

Insgesamt plant Honda, bis 2030 sieben Modelle aus der neuen 0 Series auf dem Markt zu haben. Diese sollen über eine Reichweite von mindestens 480 Kilometern verfügen. Gebaut werden sollen die Stromer übrigens nicht mehr in Japan, sondern in den USA – im Honda Marysville Auto Plant in Ohio. Als weitere Produktionsstätte soll später noch das neue Werk in Alliston in der kanadischen Provinz Ontario hinzukommen, das Honda im Jahr 2028 in Betrieb nehmen will.

In Nordamerika setzt Honda übrigens bei der Ladetechnologie auf den NACS-Standard, so dass die Fahrzeuge auch an den Superchargern von Tesla aufgeladen werden können. Zudem betont Honda, dass es sich am Schnelllade-Joint-Venture Ionna beteiligt hat, dass bis 2030 in Nordamerika 30.000 Schnellladepunkte errichten will. In Summe sollen Die nordamerikanischen Fahrer von 0-Series-Autos sollen dadurch ab 2030 Zugang zu 100.000 Schnellladepunkten haben.

global.honda