Honda mit Milliarden-Investition für Elektroautos in Kanada

Honda hat – wie bereits vermutet – bekanntgegeben, dass das Unternehmen den Aufbau einer umfassenden Elektroauto-Wertschöpfungskette in Kanada plant. Das gesamte Investitionsvolumen einschließlich der Investitionen von Joint-Venture-Partnern soll bei 15 Milliarden kanadischen Dollar liegen, das sind umgerechnet etwas über 10 Milliarden Euro.

Insgesamt sollen vier Fabriken entstehen. In Alliston in der Provinz Ontario plant Honda sowohl eine Autofabrik als auch ein Batteriewerk. Honda geht davon aus, dass dort die Produktion von Elektrofahrzeugen im Jahr 2028 beginnen wird. Nach der vollständigen Inbetriebnahme wird das Werk für Elektrofahrzeuge eine Produktionskapazität von 240.000 Elektrofahrzeugen pro Jahr haben. Das Batteriewerk soll auf eine Kapazität von 36 GWh pro Jahr kommen. In Alliston, nördlich von Toronto gelegen, verfügt Honda bereits über ein Fahrzeug- und Motorenwerk, dort werden etwa die Verbrenner-Modelle Civic und CR-V gefertigt.

Zusammen mit Partnern entstehen zudem zwei Komponenten-Werke. Einerseits geht es dabei um eine Anlage zur Verarbeitung von aktivem Kathodenmaterial und Vorprodukten (CAM/pCAM) im Rahmen einer Joint-Venture-Partnerschaft mit Posco. Und andererseits wie berichtet um eine Batterie-Separatoren-Anlage in einem Joint Venture mit Asahi Kasei.

1.000 neue Arbeitsplätze bei Honda in Ontario

Jean Marc Leclerc, Präsident und CEO von Honda Canada, kommentiert: „Die heutige Ankündigung ist eine historische Investition eines Herstellers in der kanadischen Automobilindustrie. Sie ist eine stolze Anerkennung für die hochqualifizierten Mitarbeiter, die sich einen weltweiten Ruf für hervorragende Produktionsleistungen erworben haben, und zeigt, dass Honda die langfristige Attraktivität des kanadischen Ökosystems für die Herstellung von Elektrofahrzeugen erkannt hat.“

Zusätzlich zur Sicherung der derzeitigen Arbeitsplätze von 4.200 Mitarbeitern in den beiden bestehenden Produktionsstätten in Ontario wird Honda nach eigenen Angaben mindestens 1.000 neue Mitarbeiter für die Elektroauto- und die Batterie-Produktionsstätte einstellen. Die Investition in die neuen Anlagen soll auch zu einer beträchtlichen Anzahl von Nebenbeschäftigungen an allen Standorten führen, etwa im Bausektor.

Bei den Projekten fließen auch Fördermittel in unbekannter Höhe. Honda drückt es etwas verklausuliert in seiner Pressemitteilung aus, nämlich dass das Unternehmen auf leistungsbasierte Initiativen zurückgreift, die über die neuen Investitionssteuergutschriften der kanadischen Bundesregierung und direkte und indirekte Anreize der kanadischen Provinzen verfügbar sind.

In dem Bestreben, bis 2050 für alle Produkte und Unternehmensaktivitäten Kohlenstoffneutralität zu erreichen, hat sich Honda das Ziel gesetzt, dass 100 Prozent der Fahrzeugverkäufe bis 2040 auf Elektro- und Brennstoffzellenautos entfallen. Um dieses Ziel zu erreichen, will Honda attraktive Produkte anbieten, gerade auch auf seinem größten Markt Nordamerika.

Als ersten Schritt zur Erreichung dieses Elektrifizierungsziels in Nordamerika hat Honda bereits seine bestehenden Automobilwerke im US-Bundesstaat Ohio als Elektroauto-Hub für die Produktion positioniert, einschließlich der Umrüstung bestehender Werke, einer Investition von 700 Millionen US-Dollar und dem Bau eines Joint-Venture-Batteriewerks mit LG Energy Solution mit einer erwarteten Investition von 4,4 Milliarden US-Dollar.

Das Elektroauto-Zentrum in Ohio wird als Grundlage für die künftige Produktion von Elektrofahrzeugen und -batterien dienen und das Wissen und die Erfahrung mit anderen Honda-Werken in Nordamerika teilen, einschließlich der neuen Elektroauto-Montage- und Batteriewerke in Ontario, Kanada.

Als zweiten Schritt dieser Initiative wird Honda eine umfassende Elektroauto-Wertschöpfungskette anstreben, die alle Aspekte der Elektroauto-Produktion in Kanada umfasst, von der Beschaffung von Rohstoffen, vor allem für Batterien, bis hin zur Produktion von fertigen EVs. Honda wird das im Elektroauto-Hub in Ohio erworbene Wissen über die Produktion von Elektrofahrzeugen in Verbindung mit den in Kanada reichlich vorhandenen Ressourcen und sauberer Energie nutzen, um ein stabiles Versorgungssystem für Batterien, die Schlüsselkomponente von Elektrofahrzeugen, zu schaffen und die Kostenwettbewerbsfähigkeit seiner Elektrofahrzeuge insgesamt zu erhöhen.

