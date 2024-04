Honda plant wohl E-Auto- und Batteriewerk in Kanada

Die offizielle Bekanntgabe der staatlich geförderten Investition wird für Donnerstag dieser Woche erwartet, wie etwa Reuters und Bloomberg schreiben. Ganz überraschend kommen die aktuellen Berichte nicht: Bereits im Januar hatte das Gerücht gegeben, dass Honda im großen Stil E-Autos und Batterien in Kanada produzieren könnte. Damals hieß es aber noch, dass der Hersteller die Entscheidung bis Ende 2024 treffen wolle.

Jetzt geht es offenbar nicht nur schneller, sondern die Pläne werden auch umfassender. Denn es soll nicht nur um eine E-Auto-Produktion in Verbindung mit einer Batteriefertigung gehen. Laut den neuen Berichten soll Honda auch die benötigten Kathodenmaterialien selbst verarbeiten bzw. mit einem Partner.

Die kanadische Regierung in Ottawa und speziell jene in der Provinz Ontario sind derzeit stark bemüht, Investitionen aus dem eMobility-Sektor anzusiedeln und dort ein Zentrum vom Rohstoffabbau über die Verarbeitung bis hin zur Produktion der Batterien und Fahrzeuge aufzubauen. Es gibt zwar noch keine genaue Information zur Fördersumme, die Honda in Aussicht gestellt wurde. Laut Reuters sagte Ontarios Premierminister Doug Ford, dass der Deal der größte in der kanadischen Geschichte sei und doppelt so viel wert sein würde wie die sieben Milliarden kanadischen Dollar, die Volkswagen bzw. die Batterietochter PowerCo in die Batteriefabrik in St. Thomas investieren.

Klar ist: Eine Batteriefabrik von Honda wäre die dritte Fabrik dieser Art in Ontario – nach eben jener PowerCo-Fabrik in St. Thomas und dem im Bau befindlichen Werk von Stellantis und LGES in Windsor. Beide Fabriken werden mit Milliardenbeträgen gefördert, damit Kanada mit dem Förderregime in den USA konkurrieren kann.

Mit welchen Partnern Honda das Projekt in Ontario plant und an welchem Standort genau, ist ebenfalls noch nicht bekannt. In den USA ist Honda eine Partnerschaft mit LG Energy Solution eingegangen, um ab 2025 in Ohio Batteriezellen zu bauen. Zudem ist bereits bekannt, dass Honda seine bestehenden Fahrzeug- und Motorenwerke in Ohio, die Marysville Auto Plant (MAP), die East Liberty Auto Plant (ELP) und die Anna Engine Plant (AEP), umrüsten wird, um 2026 mit der Produktion und dem Verkauf von Elektroautos auf Basis der neuen Honda e:Architecture zu beginnen.

