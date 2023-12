VW bereit für Spatenstich der kanadischen Batteriefabrik

Der Standort der im April angekündigten 90-GWh-Fabrik in St. Thomas in der kanadischen Provinz Ontario ist nun für das Groundbreaking und den Baubeginn im kommenden Jahr vorbereitet, wie Volkswagen mitteilt. „Wir sind voll auf Kurs. Die Standortvorbereitung als erste Phase der Giga-Zellfabrik St. Thomas ist abgeschlossen“, sagt PowerCo-Produktionsvorstand Sebastian Wolf. „Wir sind jetzt bereit für die nächste Stufe auf dem Weg zu nachhaltig und verantwortungsvoll produzierten Batteriezellen.“

In der finalen Ausbauphase sollen in St. Thomas bis zu 90 GWh an VW-Einheitszellen pro Jahr produziert werden. Um welche Zellchemie es sich dabei handeln wird, gibt PowerCo noch nicht genau an. Die Rede ist von „einer neuen Technologie, die für eine kosteneffiziente Massenproduktion ausgelegt ist“. Fest steht nur der Formfaktor: Bei der Einheitszelle handelt es sich um eine prismatische Zelle mit festem Alu-Gehäuse, deren äußere Abmessungen immer gleich sind. Je nach Modell und Einsatz kann aber die Zellchemie im Inneren angepasst werden. Produktionsanlagen und die Modul-Fertigung können aber auf das einheitliche Zellformat ausgelegt werden.

Die Fabrik wird auf einer Fläche von rund 150 Hektar (mehr als 210 Fußballfelder) entstehen. Der gesamte Industrie- und Zulieferpark ist 600 Hektar groß. Die Pläne gehen auf eine Vereinbarung zwischen VW und der kanadischen Regierung zurück, die im August 2022 geschlossen wurde. Die ersten Zellen in St. Thomas sollen 2027 die Fabrik verlassen.

Während das spätere Fabrikgelände nun für den Spatenstich Anfang kommenden Jahres vorbereitet ist, hat die PowerCo auch ein Büro vor Ort eingerichtet. Dort sitzt die neu gegründete Tochter PowerCo Canada Inc. Von St. Thomas aus wird diese Einheit alle Aktivitäten des Batterieunternehmens in Nordamerika steuern. Dafür wurden bereits weitere, lokale Mitarbeiter eingestellt und erste Dienstleistungsverträge mit lokalen Unternehmen geschlossen, so VW. Dazu gehören etwa der kanadische Stromleitungs- und Verteilungsdienstleisters Hydro One, die in Ontario ansässige Projektmanagement-Beratung Turner & Townsend und der Generalplaner WSP.

Auch eine Zusammenarbeit mit der Provinz Ontario und der Stadt St. Thomas sowie lokalen Colleges wurde geschlossen, „um kanadische Arbeitskräfte auf die Aufgaben und Prozesse der neuen Branche vorzubereiten“. „Diese Investition der PowerCo ist nicht nur ein Game-Changer für Ontarios Vision für die E-Mobilität, sondern auch ein enormer Schub für unsere Gemeinde und die hart arbeitenden Familien, die St. Thomas und Elgin County ihr Zuhause nennen. Davon wird unsere Region sicher noch über kommende Jahrzehnte profitieren“, sagt Joe Preston, Bürgermeister der Stadt St. Thomas.

