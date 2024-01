Honda gibt Ausblick auf neue E-Auto-Generation ab 2026

Bei den beiden in Las Vegas ausgestellten Elektro-Fahrzeugen der „Honda 0 Series“ handelt es sich um eine Limousine und einen Van. Der sehr flach gehaltene Saloon nimmt optisch Anheilen an dynamischen Sportwagendesigns, der Space-Hub fährt in Van-Dimensionen vor – fällt aber ebenfalls durch einen futuristischen Look auf. Honda gibt an, bei seinen Elektroautos der kommenden Generation auf E-Achsen setzen zu wollen, die aus Motor, Inverter und Getriebe bestehen. Die Batterien sollen verhältnismäßig leicht ausfallen und ein Schnellladen von 15 auf 80 Prozent in zehn bis 15 Minuten erlauben. Zudem ist Honda bestrebt, die Kapazitäts- und Reichweitenverluste der Batterie auf weniger als zehn Prozent nach zehn Jahren Nutzung zu begrenzen.

Konkreter werden die Japaner bei der Beschreibung des Antriebs nicht. Als Stoßrichtung geben sie aber an, anstatt schwere Elektroautos zu bauen, einen Entwicklungsansatz namens „Thin, Light and Wise“ zu verfolgen – auf deutsch: dünn, leicht und weise. Die Modelle der „Honda 0 Series“ sollen sich daher „durch einen hervorragenden Wirkungsgrad bei der Energieumwandlung sowie durch leichte Batterien mit hoher Energiedichte und eine hervorragende Aerodynamik auszeichnen“. Und: Sie sollen „ausreichende Reichweite bei geringem Gewicht“ bieten.

Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda

Eine Schlussfolgerung daraus sind niedrige Fahrzeughöhen und der Einsatz einer „dünnen EV-Plattform“, um eine niedrige Bodenhöhe und eine hohe aerodynamische Leistung zu erreichen. Außerdem strebt Honda an, seine Fahrzeuge zu „Software-definierten Mobilitätsprodukten“ zu machen. Die Null im Seriennamen steht übrigens dafür, dass die neue Generation von E-Autos von Grund auf neu gedacht wurde. Man schaffe einen neuen Ausgangspunkt für die nächste Generation, so Honda. Außerdem stehe die Null für das Ziel von „null Umweltbelastungen“ während des gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs einschließlich der Unternehmensaktivitäten sowie „null tödliche Verkehrsunfälle“. Speziell für diese neuen E-Autos hat Honda auch ein neues H-Markenlogo kreiert – und nun auf der CES enthüllt.

Die Markteinführung des ersten Modells der neuen 0 Series soll 2026 zunächst in Nordamerika beginnen, gefolgt von Japan, Asien, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und Südamerika. Bis 2040 will Honda den Anteil von Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeugen an den globalen Gesamtverkäufen auf 100 Prozent steigern.

