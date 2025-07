Chinas E-Lkw-Spezialist Windrose setzt auf DEKRA-Support

DEKRA gibt an, mit Windrose „an entscheidenden Aspekten der Sicherheit in elektrifizierten und automatisierten Transportsystemen zu arbeiten“ und dabei vor allem Batterie- und Fahrzeugsicherheitstests absolvieren zu wollen. Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein erst drei Jahre altes Startup aus China mit ambitionierten Plänen. So kündigte Gründer und CEO Han Wen vergangenes Jahr gegenüber Reuters an, ein Montagewerk in den USA sowie ein weiteres in Belgien zu planen und dort Fahrgestelle und andere in China hergestellte Fahrzeugteile zusammenfügen zu wollen. Jeder Lkw solle Batterien von mehr als 700 kWh erhalten, die Reichweite bei voller Beladung (Gesamtgewicht: 49 Tonnen) über 670 Kilometer betragen.

Windrose lagen laut Han vor einem Jahr bereits unverbindliche Aufträge über 6.400 Fahrzeuge („vor allem aus den USA“) vor, die binnen drei Jahren gebaut und ausgeliefert werden sollen. Allerdings stammt dieses Statement aus der Zeit vor der Machtübernahme von US-Präsident Trump und dessen losgetretenem Zollchaos. Gegenüber Nikkei bestätigte Han aber vor wenigen Wochen, Kurs halten zu wollen. Demnach saniert Windose derzeit ein altes Montagewerk für Langstrecken-Lkw in Kalifornien. Die Fertigstellung ist für den laufenden Monat geplant. Und bis Ende dieses Jahres soll bereits ein zweiter, größerer Produktionsstandort für US-Kunden ausgewählt werden. In Europa hat sich Windrose inzwischen im belgischen Antwerpen angesiedelt und darüber hinaus einen Montagestandort im nordfranzösischen Oanning in Vorbereitung.

Auch in der DEKRA-Mitteilung werden beide Kernmärkte genannt: Windrose wolle das internationale Netzwerk der DEKRA mit Präsenzen in Europa, Nordamerika (Michigan), Ozeanien (Neuseeland) und Asien (China) nutzen, heißt es darin.

Wichtig: In China verfügt Windrose über keine eigene Produktion. Mit einem verhältnismäßig kleinem Team entwirft und entwickelt Windrose Technology die Fahrzeuge, hergestellt werden sie aber per Auftragsfertigung bei Anhui Jianghuai Automobile und Higer Bus. Laut Nikkei hat das Unternehmen in China bisher rund 30 Lkw produziert, einen Bruchteil des 2024 vorgegebenen Ziels von 10.000 Einheiten bis 2027. Erprobungsfahrzeuge gibt es also, für den eigentlichen Markteintritt holt sich Windrose nun aber offenkundig die DEKRA an die Seite. Die Organisation ist bekannt dafür, Lkw-Hersteller mit Prüf- und Testdienstleistungen sowie Schulungen und Audits zu unterstützen.

Im Rahmen der neuen Zusammenarbeit wollen die Partner gemeinsam „die Sicherheit in der Elektromobilität verbessern, indem sie hohe Standards für die Batterieleistung und die Minderung von Brandrisiken festlegen und so den sicheren und zuverlässigen Betrieb der Energiespeichersysteme gewährleisten“. Teil der Abmachung seien „strenge Fahrzeugsicherheitstests und -bewertungen zur Einhaltung von NCAP-Bewertungen und anderen Branchenstandards“. In den Blick nehmen wollen beide Seiten zudem die Weiterentwicklung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und der Vehicle-to-Everything-Vernetzung (V2X).



Die DEKRA will ihrerseits durch die Kooperation dazulernen und die Branche insgesamt voranbringen: „Durch die Kombination der bewährten Prüfeinrichtungen und regulatorischen Expertise von DEKRA mit dem innovativen Ansatz von Windrose soll die Zusammenarbeit die Einführung sicherer und nachhaltiger Mobilitätslösungen weltweit beschleunigen“, heißt es aus der Stuttgarter Hauptzentrale der Sachverständigenorganisation. Durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Behörden, Regulierungsbehörden und Branchenakteuren wolle man harmonisierte Sicherheitsstandards in verschiedenen Märkten vorantreiben und dazu beitragen, dass die neuesten Fortschritte in den Bereichen Elektrifizierung und Automatisierung nahtlos auf globaler Ebene umgesetzt werden.

