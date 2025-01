Mazda 6e: Neue Elektro-Limousine lädt auf der Langstrecke viel zu langsam

Der japanische Autobauer hat den Mazda 6e für den europäischen Markt auf der Brüssel Motorshow enthüllt. In die Verkaufsräume der deutschen Mazda-Händler soll die E-Limousine im Sommer 2025 rollen. Der Preis im deutschen Markt wird „bei rund 45.000 Euro starten“, wie der Hersteller erklärte. Mit dem EZ-6 zielten die Japaner von Beginn an auf den chinesischen Markt. Der neue Stromer wurde zusammen mit Mazdas chinesischem Partner Changan entwickelt und wird auch in China produziert. Er wurde im April 2024 erstmals auf der Auto China in Peking vorgestellt. Auf dem dortigen Markt ist der EZ-6 bereits seit einigen Monaten in drei Batterie-elektrischen Versionen sowie in vier Varianten mit Range Extender erhältlich. Bereits seit August ist bekannt, dass Mazda den Wagen auch nach Europa bringen will. Für unsere Region hat Mazda zunächst nun zwei Antriebsversionen angekündigt: Beide sein rein elektrisch. Den Mazda 6e 258 und den Mazda 6e 245 Long Range. Wenn Sie sich jetzt fragen, was die Zahlen bedeuten, klären wir gerne auf: Die Angabe bezieht sich jeweils auf die Leistung des Fahrzeugs in PS. Da sind bei Mazda wohl einige Pferde durchgegangen. Aber zurück zum Auto: Der Mazda 6e 258 kommt auf eine maximale Leistung von 190 Kilowatt, was eben 258 PS entspricht. Und der Mazda 6e 245 Long Range leistet bis zu 180 kW, was 245 PS sind. Beide Versionen haben einen Heckantrieb. Etwas gewöhnungsbedürftig ist, dass der etwas leistungsstärkere Mazda die kleinere Batterie von rund 69 Kilowattstunden an Bord hat. Mit dieser kommt er auf eine Reichweite von 479 Kilometer. Die etwas leistungsschwächere Version fährt mit 80 Kilowattstunden vor und soll 552 Kilometer weit kommen. Allerdings: während der kleinere Akku auf einer LFP-Chemie basiert und mit 200 Kilowatt laden kann, ist ausgerechnet die Long-Range-Version mit veralteter Ladetechnik ausgestattet: Der 80-Kilowattstunden-Akku basiert auf NMC-Chemie, kann aber nur mit 95 Kilowatt laden. Heißt: Eine Aufladung am Schnelllader von 10 auf 80 Prozent dauert hier 45 Minuten. Dabei erwarten die meisten Kunden heute, dass dies nur circa 20 Minuten dauert. Wo Mazda also erst die Pferde im Galopp durchgehen, bleiben sie hier nun also im Trab.