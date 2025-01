VW ID.3 im Leasing günstiger als Golf & China-Partner für Deutschland

Einst war Volkswagen eine Art Geburtshelfer der chinesischen Autoindustrie: Als der Konzern 1983 nach China expandierte, musste er ein Joint Venture mit dem örtlichen Hersteller SAIC eingehen. Die Chinesen brachten Werke und Arbeitskräfte ein, VW das Fachwissen im Autobau. Später folgte ein weiteres Joint Venture mit der chinesischen Autofirma FAW. Durch die Partnerschaften lernten die Chinesen, wie man nach europäischen Standards Verbrenner-Autos baut. Doch heute, über 40 Jahre später, hat sich die Autoindustrie komplett gedreht – und nicht Europa, sondern China setzt die Trends bei modernen Elektroautos. Deshalb könnte VW nun den Spieß umdrehen – und sich von den Chinesen zeigen lassen, wie man schnell und günstig E-Autos bauen kann. Und das mitten in Deutschland! Denn laut einem Bericht des “manager magazins” überlegt Volkswagen, ein Joint Venture mit einem chinesischen Autobauer einzugehen und in einem VW-Werk mitten in Deutschland chinesische E-Autos zu bauen. Ja, richtig gehört! Die Logik dahinter: VW könnte in dem Werk wieder zusätzliche Schichten laufen lassen, also die niedrige Auslastung mit chinesischen Modellen verbessern. Und gleichzeitig könnte man vom Elektro-Know-how der Chinesen in Europa profitieren, wie es heißt. Und die chinesischen Hersteller wiederum umgehen die neuen EU-Sonderzölle, die den Export von China nach Europa je nach Hersteller um bis zu 35 Prozent teurer machen. Konkrete Firmennamen nennt das Magazin zwar nicht, naheliegend wäre aber wohl ein Deal mit einem der drei Hersteller, mit denen VW schon direkt in China kooperiert: FAW, Xpeng oder SAIC, das mit seinen Marken MG und Maxus in Europa schon sehr aktiv ist. Verhandlungen gab es dem Bericht zufolge schon, aber noch keinen Abschluss. Konkret wurde angeblich über eine gemeinsame Produktion im VW-Werk Emden gesprochen, wo die Wolfsburger den ID.4 und ID.7 bauen. Allerdings habe den chinesischen Partnern die Kostenstruktur nicht gepasst, zitiert das „Manager Magazin“ einen Vertreter der Konzernspitze. Aber auch eine Übernahme eines Werks oder eine andere Form der Kooperation schloss der Top-Manager nicht aus. Die Entwicklungen werden wir natürlich weiter verfolgen. Und kommen damit zu einer weiteren interessanten Neuigkeiten für deutsche Kunden: Der VW-Konzern überlegt, E-Fahrzeuge mit Range Extender auf den Markt zu bringen. Dabei handelt es sich um Elektroautos mit zusätzlichem Benzinmotor, der als eine Art Stromgenerator fungiert. In China sind solche Antriebe äußerst beliebt, da sie die Reichweite von Elektroautos verlängern