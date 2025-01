Tesla kann nur dank Energie- und Service-Geschäft wachsen

Die Zeiten des ewigen Wachstums sind bei Tesla vorbei. Der Elektroautobauer konnte seinen Umsatz im vergangenen Jahr nur dank Zuwächsen in seiner Energie-Sparte und Service-Sparte steigern. Unterm Strich wuchs der Umsatz so um ein Prozent auf 97,7 Milliarden Dollar. Das Autogeschäft schrumpfte aber um sechs Prozent auf 77,1 Milliarden Dollar. Sprich: Rund 10 Milliarden Dollar erwirtschaftete Tesla mit seinem früheren Nebengeschäft mit stationären Speicherbatterien und Solardächern. Und weitere rund 10 Milliarden Dollar im Service-Geschäft, das zum Beispiel Garantie-Verlängerungen oder Reparaturen umfasst. Sprich: Tesla erwirtschaftet mittlerweile nur noch rund 80 Prozent seines Umsatzes mit dem Verkauf von Neuwagen, der Rest kommt anders zustande. Was Investoren skeptisch machen dürfte, ist ein Blick auf den Gewinn: Der ist um die Hälfte eingebrochen. Gab es 2023 noch einen Gewinn von 15 Milliarden Dollar, erzielte Tesla 2024 nur noch einen Gewinn von 7,1 Milliarden Dollar. Blicken wir noch auf das vierte Quartal, wo Tesla einen Rekord bei den Auslieferungen mit fast einer halben Million Fahrzeuge geschafft hatte. Das ging aber offenbar nur mit Rabatten: Der Umsatz aus dem Autogeschäft ging im 4. Quartal um acht Prozent zurück. Tatsächlich sind die 19,8 Milliarden Dollar Automotive-Umsatz nur der drittbeste Wert des Jahres: Im 2. Quartal waren es knapp 19,9 Milliarden Dollar und im 3. Quartal sogar leicht über 20 Milliarden Dollar. Und das mit jeweils weniger ausgelieferten Fahrzeugen. Auch im vierten Quartal hat vor allem das Energiegeschäft mit einem Wachstum von 113 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar dafür gesorgt, dass der gesamte Umsatz im Schlussquartal um zwei Prozent auf 25,7 Milliarden Dollar zugelegt hat. Positiv kann man festhalten, dass Tesla die früherer Schwankungen abgelegt hat – vier der fünf vorangegangenen Quartale lagen bei etwa 25 Milliarden Dollar. Dass das Gesamtjahr 2024 für Tesla kein einfaches war, zeigt alleine schon der Blick auf den Absatz: Von dem Ziel, mittelfristig jedes Jahr 50 Prozent mehr Autos zu verkaufen, musste sich das Unternehmen schon lange verabschieden – und 2024 ging der Absatz zum ersten Mal in der Firmengeschichte leicht zurück