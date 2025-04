Das sind die Batterie-Überraschungen vom CATL Super Tech Day 2025

Der Star des ersten CATL Super Tech Day im Vorfeld der Automesse war ganz klar die zweite Generation der Shenxing-Batterie! Mit dieser neuen Powerzelle können Elektroautos nach chinesischen Messverfahren 520 Kilometer Reichweite in nur fünf Minuten nachladen! Das sind 2,5 Kilometer pro Sekunde in der Spitze. Kann man da überhaupt noch von einer Ladepause sprechen? Wohl kaum – denn das Nachladen geht so schnell, dass man das Auto vielleicht lieber wieder von der Ladesäule trennen und umparken sollte, bevor man noch zur Toilette geht. CATL spricht von einer Laderate von 12C – das ist nochmal deutlich schneller als beim Rivalen BYD, der vergangenen Monat ein System mit 10C vorgestellt hatte und damit das Nachladen von 400 Kilometer Reichweite in fünf Minuten ermöglichen will. Okay, sowohl die neue CATL- als auch die neue BYD-Batterie haben noch einen Haken: Um diese Ladegeschwindigkeiten zu erzielen, braucht es eine Megawatt-Ladesäule – davon gibt’s aktuell noch nicht viele. BYD hat deswegen schon ein eigenes Megawatt-Ladenetz in China angekündigt. Ob CATL sowas auch plant, ist hingegen noch unklar. Aber das war’s noch lange nicht an Neuigkeiten von CATL! Der chinesische Konzern hat auch die neue Freevoy Dual-Power-Batterie am Start. Klingt fancy – und ist es auch! Sie kombiniert zwei Energiezonen für mehr Reichweite, Sicherheit und Stabilität – perfekt für autonome Fahrzeuge. Bis zu 1.500 Kilometer Reichweite sind dabei drin, zumindest für Autos.