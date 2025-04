Auto Shanghai: Was BYD, Leapmotor und Honda auf der Messe zeigen

Los geht’s mit BYD: Der weltgrößte Elektroauto-Hersteller hat auf der Messe nicht unbedingt ein Feuerwerk gezündet, aber ein echter Hingucker war trotzdem dabei: der Yangwang U8L. Das Luxus-SUV ist nochmal länger geworden – stolze 5 Meter 40 misst das Teil jetzt! Innen geht’s luxuriös zu: sechs Sitze, vier davon im Fond als breite Einzelsitze – perfekt für alle, die sich lieber fahren lassen. Technisch setzt der U8L auf vier E-Motoren, dazu gibt’s einen Range Extender, also einen kleinen Benzinmotor als zusätzlichen Generator für die Elektromotoren. Der Auftritt ist so pompös, dass BYD sogar meint, der U8L würde den Rolls-Royce Cullinan toppen. Der Preis ist noch geheim – aber 24-karätige Gold-Logos lassen erahnen: Ein Schnäppchen wird das nicht! Ganz anders, aber nicht weniger spannend: BYD zeigt außerdem den Seal 06 DM-i Wagon, einen schicken Plug-in-Hybrid-Kombi. Er ist 4 Meter 85 lang, schön praktisch und trotzdem stylish. Wer den Wagen rein elektrisch fahren will, kommt – je nach Variante – bis zu 83 Kilometer weit. Perfekt für den Stadtverkehr! Und in Zukunft schiebt BYD noch eine reine Elektro-Version namens Seal 06 nach, aber vorerst nur als Limousine. Im dritten Quartal sollen dann die SUV-Ableger folgen – namens Sealion 06 DM-i als Plug-in-Hybrid und Sealion 06 EV als Batterie-elektrisches Auto. Nun aber weiter zu Leapmotor: Das von Stellantis unterstützte Startup hat auf der Messe in Shanghai den neuen B01 enthüllt – die erste Limousine seiner B-Serie. Das Design? Flach, sportlich und aerodynamisch. Mit einem sehr niedrigen Luftwiderstandsbeiwert schlägt der B01 sogar den Porsche Taycan! Unter der Haube gibt’s zwei Leistungsstufen, und zwar wahlweise 132 oder 160 kW. Je nach Batterie schafft der B01 bis zu 650 Kilometer Reichweite nach dem chinesischen CLTC-Standard.