Auto Shanghai: BYD zeigt größeres Luxus-SUV und PHEV-Kombi

Das wohl auffälligste und zugleich beeindruckendste Fahrzeug auf dem BYD-Messestand ist wohl der Yangwang U8L. Die Luxusmarke von BYD hat ihr großes SUV nochmals verlängert, um im Innenraum Platz für eine besonders luxuriöse Sechssitzer-Konfiguration mit vier bequemen Einzelsitzen im Fond zu schaffen. Dazu wurde der Radstand um 20 Zentimeter auf 3,25 Meter gestreckt, was in der Seitenansicht des Autos vor allem ab der B-Säule sichtbar wird. Insgesamt misst der U8L jetzt glatte 5,40 Meter, also 8,1 Zentimeter mehr als der U8 in der Luxury Edition – das liegt vor allem daran, dass der U8L auf das außen an der Heckklappe montierte Reserverad verzichtet. Der Innenraum hat tatsächlich um mehr als acht Zentimeter zugelegt. Von der zusätzlichen Länge sollen vor allem die Passagiere in der dritten Sitzreihe profitieren, heißt es. Bei BYD gibt man sich stolz, dass der U8L sogar den Rolls-Royce Cullinan übertreffe.

Technisch basiert der Yangwang U8L weiterhin auf der e4-Plattform von BYD, die vier Elektromotoren (also einen je Rad) mit unabhängiger Drehmomentverteilung bietet. Die vier Elektromotoren leisten zusammen 880 kW und bieten maximal 1.280 Nm Drehmoment. Allerdings handelt es sich beim U8L nicht um ein rein Batterie-elektrisches Fahrzeug, sondern um ein EREV mit Range Extender: Ein zwei Liter großer Benziner fungiert als zusätzlicher Generator. Beim Fahrwerk verfügt der U8L über die hydraulische Karosseriesteuerung DuSus-P von BYD, bei den Fahrassistenten nutzen die Yangwang-Modelle das „God’s Eye A“ – also die hochwertigste Variante des BYD-Systems mit drei Lidar-Sensoren.

Die Preise für den Yangwang U8L sind noch nicht bekannt, mit Marken-Emblemen aus 24-karätigem Gold dürfte das große Luxus-SUV aber nicht günstig werden. Mit dem U8L zielt BYD stärker auf die Chauffeur-orientierten Kunden, während der „normale“ U8 auch für Selbstfahrer gedacht ist. Dieser Chauffers-Markt wird ist aktuell noch eines der wenigen Segmente, in dem ausländische Marken wie Mercedes-Benz mit dem GLS eine wichtige Rolle spielen. Übrigens: Kurz vor der Messe in Shanghai hat Yangwang sein 10.000. Fahrzeug ausgeliefert – einen U8.

Bild: Yangwang Bild: Yangwang Bild: Yangwang Bild: BYD Bild: BYD Bild: BYD Bild: BYD Bild: Denza Bild: Denza

Am anderen Ende der Preisskala hat BYD seine Seal-06-Serie um einen Kombi erweitert – jedoch nur als Plug-in-Hybrid. Die vor einem Jahr vorgestellte PHEV-Limousine BYD Seal 06 DM-i hat sich mit über 220.000 Einheiten zu einem der Bestseller entwickelt. Auf der Auto Shanghai hat BYD der Limousine jetzt den Seal 06 DM-i Wagon als Kombi zur Seite gestellt. Beide Seal-06-Varianten sind Teil der sogenannten Ocean-Serie von BYD.

Der Kombi ist 4,85 Meter lang, 1,89 Meter breit, 1,51 Meter hoch und kommt auf einen Radstand von 2,79 Metern. Der 1,5 Liter große Benziner leistet 74 kW und wird je nach Variante mit einem 120 oder 160 kW starken Elektromotor kombiniert. Die schwächere Version kommt auf 53 Kilometer rein elektrische Reichweite nach dem chinesischen Standard CLTC, der in der Regel etwas höhere Reichweiten als der strengere WLTP-Normtest ergibt. Die stärkere Version wird mit immerhin 83 Kilometern E-Reichweite angegeben.

Im zweiten Quartal soll dann auch der Seal 06 EV folgen – eine 4,72 Meter lange Limousine mit Batterie-elektrischem Antrieb. Mit 2,82 Metern ist der Radstand hier aber etwas länger. Es soll zwei Antriebsvarianten geben, die aber beide auf nur einen Elektromotor setzen – mit 110 und 160 kW Leistung. Die Preise sollen laut CarNewsChina zwischen 120.000 und 150.000 Yuan (ca. 14.500 bis 18.000 Euro) liegen, sind aber von BYD noch nicht bestätigt.

Im dritten Quartal sollen dann die SUV-Ableger folgen – namens Sealion 06 DM-i als PHEV und Sealion 06 EV als Batterie-elektrisches Auto. Der Sealion 06 ist 4,81 Meter lang und bietet ebenfalls 2,82 Meter Radstand. Trotz der ähnlichen Größe ist das Karosserie-Design eher auf Lifestyle ausgelegt als auf Nutzwert wie beim Seal 06 DM-I Wagon. Der Sealion 06 DM-i wird wohl nur den stärkeren PHEV-Antrieb mit 160 kW Elektro-Leistung erhalten, beim Sealion 06 EV sind drei Antriebsvarianten geplant – mit 170 kW, 180 kW sowie ein Allradler mit 110 kW vorne und 280 kW hinten. Beide SUV-Varianten werden vermutlich zwischen 160.000 und 200.000 Yuan eingepreist (ca. 19.300 bis 24.000 Euro).

Die BYD-Marke Denza, die kürzlich ihr Europa-Debüt gefeiert hat, stellt in Shanghai mit dem Denza Z Concept die Studie eines E-Sportwagens aus. Der Denza Z soll über das für Sportwagen optimierte Fahrwerkssystem DiSus-M verfügen und eine Steer-by-Wire-Lenkung erhalten. Nähere Angaben zum Antrieb oder zur Serienreife gibt es aber noch nicht. Nur die ambitionierte Aussage, dass es der sportliche Viersitzer mit Modellen wie dem Porsche 911 aufnehmen können soll.

Ein Luxus-SUV, ein Kombi einer bestehenden Limousine, eine Sportwagen-Studie und Ausblicke auf weitere Modelle – das ist im Kern das, was der weltgrößte Elektroauto-Hersteller auf einer der wichtigsten Automessen bietet. Und dennoch passt es zur Strategie von BYD: Das Unternehmen ist zwar auf derartigen Messen präsent, stellt seine relevanten Neuheiten aber lieber auf eigenen Veranstaltungen vor. Im Jahresverlauf sind also noch zahlreiche BYD-Premieren zu erwarten.

carnewschina.com, cnevpost.com (beide Yangwang U8L), cnevpost.com (10.000. Yangwang), carnewschina.com (Seal 06 DM-i), cnevpost.com (Denza Z Concpet)