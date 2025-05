Citröen C5 Aircross jetzt rein elektrisch / Ami ab 6. Mai für 7.990 € bestellbar

Beginnen wir mit dem Citroën ë-C5 Aircross, der im zweiten Halbjahr 2025 auf den Markt kommt. Er basiert auf der STLA-Medium-Plattform von Stellantis, die auch für die Schwestermodelle von Opel und Peugeot genutzt wird. Erstmals wird der C5 Aircross damit auch vollelektrisch angeboten – eine Ergänzung zum weiterhin verfügbaren Plug-in-Hybrid und Mildhybrid. Käufer haben die Wahl zwischen zwei Elektro-Varianten: Die erste bietet 157 kW Leistung, eine 73 Kilowattstunden große Batterie und eine WLTP-Reichweite von 520 Kilometern. Die zweite und kräftigere Version hat einen 170 kW starken Elektromotor an Bord und ist mit einer 97-Kilowattstunden-Batterie ausgestattet. Damit sollen bis zu 680 Kilometer Reichweite möglich sein. Damit reiht sich der elektrische C5 Aircross in die gehobene Mittelklasse der Elektro-SUVs ein. Beide Elektro-Varianten laden über ein 400-Volt-System mit bis zu 160 kW am Schnelllader – das ist solide, wenn auch keine neue Bestmarke. In 27 bis 30 Minuten lässt sich der Akku von 20 auf 80 Prozent füllen. Serienmäßig ist eine Wärmepumpe verbaut, ebenso wie ein 11 Kilowatt starker Onboard-Charger. Ab 2026 wird sogar ein bidirektionales Ladesystem mit bis zu 22 Kilowatt verfügbar sein, mit dem externe Geräte wie Laptops oder E-Bikes versorgt werden können. Im Innenraum bietet der ë-C5 Aircross großzügige Platzverhältnisse, ein Kofferraumvolumen von bis zu 1.660 Litern und moderne digitale Assistenzsysteme wie den „EV Trip Planner“, der die Ladeplanung automatisch übernimmt. Preise hat Citroën zwar noch nicht veröffentlicht, doch basierend auf den Schwesterfahrzeugen von Opel und Peugeot kann man mit einem Einstiegspreis von 47.000 bis 49.000 Euro rechnen – je nach Ausstattung