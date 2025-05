Kampf gegen den Absturz: Tesla mit neuen Leasing-Sonderkonditionen

Tesla hat in Deutschland neue Finanzierungs- und Leasingangebote für seine überarbeiteten Volumenmodelle Model Y und Model 3 vorgestellt – und möchte damit den Zugang zu Elektromobilität für eine größere Zielgruppe erleichtern. Oder anders formuliert: Tesla möchte wohl den Absturz seiner Verkaufszahlen abfedern. Das Model Y in der Einstiegsvariante mit Hinterradantrieb ist ab sofort bei einer Laufzeit von 48 Monaten für eine monatliche Leasingrate von 499 Euro erhältlich – ganz ohne Anzahlung. Auch das Model 3, ebenfalls mit Hinterradantrieb, wird günstiger angeboten: Die Leasingrate liegt hier bei 429 Euro pro Monat – ebenfalls ohne Anzahlung und ebenfalls bei einer Laufzeit von vier Jahren. In beiden Fällen ist eine jährliche Fahrleistung von 10.000 Kilometern inbegriffen. Doch nicht nur beim Leasing macht Tesla den Einstieg günstiger. Auch wer sich für eine Finanzierung entscheidet, profitiert von Sonderkonditionen: Beim Model Y liegt der Sollzinssatz bei nur 1,99 Prozent. Beim Model 3 ist er mit nur 0,99 Prozent sogar noch niedriger. Diese besonders günstigen Zinssätze gelten allerdings nur für Finanzierungen für Laufzeiten von bis zu 60 Monaten. Die Fahrzeugauslieferung muss außerdem bis spätestens 30. Juni 2025 erfolgen. Mit dem neuen Angebot reagiert Tesla auf die zuletzt rückläufigen Verkaufszahlen – auch wenn das Unternehmen selbst diese Entwicklung öffentlich nicht kommentiert. Stattdessen verweist man auf die erfolgreich abgeschlossene Umstellung der Produktionslinien für das neue Model Y – unter anderem in der Gigafactory Berlin-Brandenburg. Das überarbeitete Model Y präsentiert sich in neuem Gewand – mit Verbesserungen bei Ergonomie, Komfort, Effizienz und Konnektivität. Tesla spricht von einem „Maßstab, der noch besser wurde“