Tesla senkt Leasingrate des Model Y auf 499 Euro ab

Tesla Deutschland schraubt sowohl beim Leasing als auch bei der Finanzierung an seinen Angeboten, um den schwächelnden Absatz seiner E-Autos wieder anzukurbeln. So ist das Model Y in der Einstiegsvariante „mit Hinterradantrieb“ ab sofort bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer jährlichen Fahrleistung von maximal 10.000 km für eine Leasingrate von 499 Euro pro Monat zu haben – ohne Anzahlung. Wer einen finanzierten Kauf bevorzugt, erhält alternativ einen verminderten Sollzinssatz von 1,99 Prozent beim Erwerb „aller Varianten des neuen Model Y“, wie es in einer Mitteilung aus der Deutschland-Zentrale des Elektroautobauers heißt. Dieser Sollzinssatz gilt dabei für eine maximale Laufzeit von 60 Monaten. Der Kaufpreis selbst liegt bei mindestens 45.970 Euro.

Ein analoges Angebot macht Tesla auch beim Model 3, das in Deutschland aktuell bei 40.970 Euro eingepreist ist. Im Leasing ist die Elektro-Limousine (mit Hinterradantrieb) bei einer Laufzeit von 48 Monaten und bis zu 10.000 Jahres-Kilometer nun für 429 Euro pro Monat erhältlich – ebenfalls ohne Anzahlung. Wer das Modell kaufen will, erhält bei der Finanzierung alternativ einen garantierten Sollzinssatz von 0,99 Prozent auf alle Varianten. Auch hier gilt eine maximale Laufzeit von 60 Monaten.

Diese Sonderkonditionen gelten laut Tesla für Fahrzeugauslieferungen bis zum 30. Juni 2025, wobei sie nicht mit sonstigen Nachlässen oder Angeboten kombinierbar sind. Begründet werden die Angebote von Tesla mit der gelungenen Werksumstellung zum Bau der neuen Modellgeneration: „Nach der erfolgreichen Umstellung der Produktionslinien in allen Fabriken auf das neue Model Y, auch in der Gigafactory Berlin-Brandenburg, will Tesla in Deutschland den Zugang zu nachhaltiger Mobilität für eine größere Zielgruppe weiter vereinfachen. Neue günstige Finanzierungsoptionen für das neue Model Y und auch das Model 3 helfen, den Übergang zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen“, schreibt der Hersteller.

Die jüngsten Absatz- und Geschäftszahlen von Tesla waren bekanntlich ernüchternd. Im ersten Quartal musste der Hersteller einen Gewinn-Einbruch um 71 Prozent verdauen. Das lag vor allem am mauen Absatz: Zwischen Januar und März hat Tesla wie berichtet nur 362.615 Fahrzeuge produziert und 336.681 Autos an Kunden übergeben. Beides ist klar unterdurchschnittlich. In Prozenten ausgedrückt, ging es in Q1 für Tesla bei der Produktion um 16,3 Prozent abwärts, gegenüber dem vierten Quartal sogar um 21 Prozent. Bei den Auslieferungen ein ähnliches Bild (-13% YoY, -27% gegenüber Q4/2024). Mit so niedrigen Fahrzeug-Kennziffern wartete Tesla zuletzt im zweiten Quartal 2022 auf.

Konsequenterweise führt der Hersteller auch in anderen Weltregionen Sonderaktionen zur Absatzförderung für das neue Model Y ein – etwa in den USA und China. So kündigte Tesla gerade auf der Plattform X an, den Zinssatz für die Finanzierung des Model Y auch in den Vereinigten Staaten auf 1,99 Prozent zu senken. In China gibt es laut dem Portal CN EV Post bereits seit März eine zinslose Dreijahresfinanzierung für das Model Y, die Tesla nun nochmals auf fünf Jahre erweitert hat. Auch hier ist das Angebot bis zum 30. Juni befristet.

Quelle: Infos per E-Mail, tesla.com (Model Y), tesla.com (Model 3), electrek.co (USA), cnevpost.com (China)