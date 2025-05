Elektrischer Jeep Compass startet bei 50.400 Euro

Wenn Sie sich für Elektromobilität interessieren – und insbesondere für kraftvolle, alltagstaugliche Elektro-SUVs – dann könnte der neue Jeep Compass für Sie spannend sein. Denn das Modell, das es bislang nur als Verbrenner gab, wurde nicht nur optisch überarbeitet. Vielmehr gibt es auch neue Antriebsvarianten, nämlich Hybride, Plug-in-Hybride und vor allem auch endlich reine Elektroversionen. Der neue Compass basiert auf der STLA-Medium-Plattform von Stellantis, genau wie einige Modelle von Peugeot und Opel. Mit einer Länge von 4 Meter 55 gehört er zu den kompakteren Vertretern auf dieser Plattform. Dennoch hat Jeep den Innenraum deutlich optimiert – der Radstand wurde verlängert, um mehr Platz für Passagiere und die Batterie zu schaffen. Laut Jeep gibt es im Vergleich zum Vorgänger 55 Millimeter mehr Beinfreiheit und ein Kofferraumvolumen von bis zu 550 Litern. Das macht den Compass nicht nur fit für den Stadtverkehr, sondern auch für die Langstrecke mit viel Gepäck, zum Beispiel für den Familienurlaub. In der elektrischen Version bietet Jeep zum Start zwei Antriebsvarianten an. Die Einstiegsvariante kommt mit einem 157 Kilowatt starken Frontmotor und einem 74-Kilowattstunden-Akku – ein bewährtes System, das bereits aus anderen STLA-Modellen bekannt ist. Jeep gibt hier eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern an, was für den täglichen Einsatz und auch längere Strecken absolut ausreicht. Richtig spannend wird es aber mit der zweiten Variante: dem neuen Allradantrieb. Dieser bringt eine Systemleistung von 276 Kilowatt auf die Straße – ein neuer Spitzenwert für diese Plattform. Möglich macht das ein exklusiv für Jeep entwickelter Heckmotor mit 232 Newtonmeter Drehmoment. Zusammen mit einem speziellen Untersetzungsgetriebe an der Hinterachse erzeugt der Compass bis zu 3.100 Newtonmeter Rad-Drehmoment.