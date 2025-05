Jeep Compass kommt mit 276 kW starkem Allradantrieb

Der neue Compass ist 4,55 Meter lang und wird von Jeep als eines der kompaktesten Modelle auf dieser Plattform bezeichnet. Tatsächlich ist der Peugeot e-3008 mit 4,54 Metern ähnlich lang, andere Modelle wie der Opel Grandland Electric (4,65 Meter) und Peugeot e-5008 (4,79 Meter) überragen den Jeep deutlich.

Die Antriebe sind hingegen (fast) gleich: Als reines Elektroauto kommt der neue Jeep Compass mit einem 157-kW-Frontantrieb, der mit dem bekannten 74-kWh-Akku gekoppelt wird. Das Basismodell soll laut Jeep 500 Kilometer Reichweite nach WLTP ermöglichen. Diese Antriebsvariante ist auch aus den Stromern von Peugeot und Opel bekannt.

Neu für den Compass ist der 276 kW starke Allradantrieb. Im Februar hatte zwar schon Peugeot die ersten Allrad-Versionen für seine STLA-Medium-SUV vorgestellt, diese kommen aber nur auf 239 kW Systemleistung. Jeep hat laut der Mitteilung „exklusiv für die Marke einen neuen, speziellen und leistungsstärkeren Heckelektromotor auf der Plattform eingeführt, der zusätzliche 49 kW Spitzenleistung und bis zu 232 Nm Drehmoment liefert“. Mit dem 14:1-Untersetzungsgetriebe an der Hinterachse sollen sich bis zu 3.100 Nm Rad-Drehmoment an den Hinterrädern ergeben. „Dies bietet maximale Traktion in den anspruchsvollsten Situationen und die Fähigkeit, eine Steigung von 20 % zu erklimmen, selbst wenn die Vorderräder keine Traktion haben“, so Jeep.

Bild: Jeep Bild: Jeep Bild: Jeep Bild: Jeep Bild: Jeep Bild: Jeep Bild: Jeep Bild: Jeep

Während die Offroad-Eigenschaften etwas näher beschrieben werden, geht die Stellantis-Marke bei dem Allrad-Modell nicht näher auf die Batterie ein. Es wird nur angegeben, dass die Reichweite des Allradlers bei 650 Kilometern liegen soll. Daher liegt die Vermutung nahe, dass es sich um den bekannten 97-kWh-Akku der Plattform handelt, der mit den etwas schwächeren Fronttrieblern auf etwa 700Kilometer Reichweite kommt. Zu diesem Akku passt auch die Angabe der maximalen DC-Ladeleistung von 160 kW. Wie alle Stellantis-Marken bisher gibt auch Jeep nur das Lade-Fenster von 20 auf 80 Prozent mit rund 30 Minuten an, nicht die übliche Dauer von zehn auf 80 Prozent. Für das AC-Laden wird ein 22-kW-Ladegerät angekündigt.

Beim Fahrzeug selbst gibt Jeep an, dass man den neuen Compass „für Outdoor-Abenteuer“ konzipiert habe, gleichzeitig soll sich das SUV mit seinen kompakten Abmessungen „perfekt für den täglichen Gebrauch“ eignen, so die PR-Abteilung. Da die STLA Medium mit einem etwas längeren Radstand von Anfang an für Elektroautos und große Batterien zwischen den Achsen ausgelegt wurde, ist der Radstand etwas größer. Das sorgt trotz der Außenmaße für mehr Platz im Innenraum. Jeep spricht im Vergleich zum Vorgänger von 55 Millimetern mehr Beinfreiheit, größeren Ablagen und einem um 45 Liter vergrößerten Kofferraum, der nun bis zu 550 Liter fasst, wenn alle fünf Sitze genutzt werden.

Der Compass bietet auch ein neues Infotainmentsystem. Dieses läuft auf einem 16 Zoll großen Touchscreen in der Mitte, zusätzlich gibt es ein zehn Zoll großes Display als Kombiinstrument. Mit OTA-Updates soll der Compass „immer auf dem neuesten Stand“ bleiben, so Jeep. Und bei den Fahrassistenten unterstützt das Model autonomes Fahren der Stufe 2 – der Fahrer bleibt also voll in der Verantwortung.

Zum Start bietet Jeep den Compass als Hybrid und mit dem 157 kW starken Frontantrieb als E-Auto in einer First Edition an, der Allradler wird erst später folgen. Die Sonderausstattung umfasst 20-Zoll-Felgen, Matrix-LED-Leuchten, das Navigationssystem, die Fahrassistenten und eine elektrische Heckklappe. Während in der internationalen Pressemitteilung noch eine Preise genannt werden, ist der neue Jeep Compass Elektro auf der deutschen Website ab 50.400 Euro geführt – der Konfigurator ist aber noch nicht freigeschaltet. Von Jeep Österreich werden in einer Mitteilung bereits die Preise kommuniziert: Die Elektroversion in der First Edition soll in Österreich bei 49.300 Euro starten.

stellantis.com (internationale Mitteilung), stellantis.com (österreichische Mitteilung), jeep.de (deutsche Produktseite)