In Kürze bestellbar: MG S5 EV geht ab 38.000 € in Deutschland an den Start

Der brandneue MG S5 EV kommt wie aktuell alle Fahrzeuge der Marke MG aus China, auch wenn MG ursprünglich einmal britisch war. In China selbst ist der S5 schon seit letztem Sommer unterwegs, nun startet er auch hier in Deutschland – und zwar ab dem 19. Mai. Also genau der richtige Zeitpunkt, sich das Auto mal etwas genauer anzuschauen. Fangen wir mit dem Wichtigsten an: dem Preis. Der S5 EV startet bei rund 38.000 Euro und liegt damit in einer ähnlichen Region wie ein VW ID.4 im Rahmen der aktuellen Elektro-Prämie, die es bei Volkswagen gibt. Dafür bekommt man bei MG die sogenannte „Comfort Standard Range“-Variante mit einer 49 Kilowattstunden großen Batterie. Wer mehr Reichweite möchte, greift zur 64-Kilowattstunden-Version, die es entweder in der „Comfort Long Range“-Ausstattung für 43.000 Euro oder in der „Luxury Long Range“-Variante für 45.000 Euro gibt. Leasing startet übrigens bei 259 Euro im Monat für das Einstiegsmodell. Und egal welche Variante man nimmt – MG gewährt sieben Jahre oder 150.000 Kilometer Garantie. Technisch basiert der S5 auf der MSP-Plattform, die MG schon für den MG4 genutzt hat. Der S5 EV ist sowas wie der große Bruder des bisherigen ZS EV – 15 Zentimeter länger, etwas breiter, etwas flacher und mit einem längeren Radstand. Das sorgt für mehr Platz im Innenraum. Unterm Blech gibt’s entweder einen 125-kW-Motor in der Basis oder 170 Kilowatt bei den stärkeren Versionen. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei allen Varianten bei 163 km/h gedeckelt, aber beim Sprint gibt’s Unterschiede: Die Basisvariante braucht 8 Sekunden von Null auf 100, die stärkeren Modelle nur 6,3 Sekunden. Kommen wir zur Reichweite: Die kleinere Batterie schafft 340 Kilometer, während der größere Akku eine WLTP-Reichweite von 480 Kilometern bietet. Und wie sieht’s an der Ladestation aus? Die kleinere Batterie braucht 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent Ladestand, die größere Batterie benötigt dafür 28 Minuten. Die maximale Ladeleistung beträgt 120 kW beim kleinen Akku und 139 kW beim großen Akku. Das ist im Vergleich zu vielen anderen Fahrzeugen nicht besonders viel