Toyota bringt Elektro-Kombi und den kompakten Urban Cruiser ab 29.990 €

Starten wir mit dem bZ4X Touring. Der Name klingt zwar etwas sperrig, aber was dahinter steckt, ist durchaus interessant: Toyota bringt hier einen Kombi-Ableger des bZ4X auf die Straße. Und das nicht nur mit ein bisschen mehr Kofferraum, sondern gleich mit einem komplett auf Alltagstauglichkeit und Flexibilität getrimmten Design. Ganze 600 Liter Kofferraum stehen zur Verfügung – das sind über ein Drittel mehr als beim normalen bZ4X. Dazu kommen eine im Verhältnis 40 zu 60 umklappbare Rückbank, eine Anhängelast von bis zu 1.500 Kilogramm und ein Outdoor-tauglicher Look mit schwarzen Felgen, Dachreling und stylischer Heckpartie. Toyota möchte hiermit nicht nur urbane Kunden ansprechen, sondern auch Familien und Menschen mit aktivem Lebensstil. Technisch wird auch nicht gekleckert: Die Batterie hat knapp 75 Kilowattstunden, die Reichweite soll auf bis zu 560 Kilometer steigen. Bei der Leistung gibt’s je nach Antrieb eine ordentliche Spanne: 165 kW beim Modell mit Frontantrieb und immherin 280 kW beim Allradmodell – das ist das stärkste Elektrofahrzeug im Toyota-Portfolio. Schnellladen geht mit bis zu 150 Kilowatt, unterstützt durch eine neue Batteriekühlung mit Vorkonditionierung, damit auch bei Kälte genug Strom fließt. Der Marktstart des elektrischen Kombis in Europa ist für die erste Jahreshälfte 2026 geplant. Preise stehen noch aus, aber die reguläre bZ4X-Version startet aktuell bei 42.900 Euro. Wer nicht so lange warten oder nicht so viel ausgeben will, der sollte sich den neuen Urban Cruiser von Toyota anschauen. Das Modell kommt schon in der zweiten Jahreshälfte nach Deutschland – und das zum Kampfpreis: 29.990 Euro kostet die Basisversion – und bleibt damit unter der magischen 30.000-Euro-Grenze