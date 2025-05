BYD Dolphin Surf feiert Deutschland-Premiere – Preise starten bei 19.990 Euro

Auf dem chinesischen Markt hat BYD mit dem Seagull schon länger ein günstiges Elektro-Einstiegsmodell im Angebot. Inzwischen ist es sogar das meistverkaufte Auto der Volksrepublik! Nun kommt das E-Auto zu uns – wenn auch in leicht abgewandelter Form.

Und der Stromer tritt in einem Segment an, das in Zukunft heiß umkämpft sein wird. Die Wettbewerber heißen Volkswagen ID.2, Renault 5 oder Hyundai Inster. Und in diesem Bereich ist der Preis besonders heiß! Denn zum Start bietet BYD gleich Aktionspreise, womit der Dolphin Surf in Deutschland ab 19.990 Euro bestellbar ist.

Aber kommen wir konkret zum Dolphin Surf: Er ist kompakte 3,99 Meter lang und will mit sportlicher Optik, umfangreicher Ausstattung und einem attraktiven Preis neue Kunden anziehen – vor allem solche mit kleinem Geldbeutel. BYD kombiniert hier übrigens zwei neue Außenfarben – Delanoblau und Alpingrau – jeweils mit einem schwarzen Dach und passenden schwarzen Designelementen. Dazu gibt es 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im exklusiven Surf-Design und farblich abgestimmte Außenspiegelkappen in Schwarz.

Auch im Innenraum bleibt BYD dem sportlichen Look treu: Sitze in Kunstleder mit orangefarbenen Akzenten, farbige Einlagen im Armaturenbrett und eine Ambiente-Beleuchtung mit 31 Farben unterstreichen den modernen Stil.

Technisch basiert der Dolphin Surf auf BYDs selbst entwickelter e-Plattform 3.0 und nutzt die hauseigene Blade-Batterie mit LFP-Technologie. Drei Ausstattungslinien stehen zur Wahl: Active, Boost und Comfort. Die Einstiegsversion Active kommt mit einem 65 kW starken Elektromotor und einer relativ kleinen 30-Kilowattstunden-Batterie. Die kombinierte WLTP-Reichweite liegt hier dann auch nur bei 220 Kilometern. Die Boost-Version bietet eine größere Batterie mit 43,2 Kilowattstunden und denselben Motor. In diesem Fall ist eine WLTP-Reichweite von bis zu 322 Kilometern möglich. In der Stadt sind es laut BYD sogar über 500 Kilometer. Die Topversion Comfort hat einen deutlich kräftigeren Antrieb mit 115 kW und soll zusammen mit der 43-kWh-Batterie eine WLTP-Reichweite von 310 Kilometern schaffen. Allerdings sind auch hier im reinen City-Betrieb deutlich höherer Reichweiten zu erwarten.

Alle weiteren Infos können Sie in unserem ausführlichen Artikel zur Vorstellung des Dolphin Surf nachlesen.