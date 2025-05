Elektro-Lastenesel: Citroën ë-Berlingo MPV und Kia PV5 gehen in Verkauf

Starten wir mit Citroën: Die französische Stellantis-Marke hat den neuen ë-Berlingo MPV vorgestellt, also die jüngste Variante ihres elektrischen Hochdachkombis. Der ë-Berlingo MPV ist ein elektrisches Modell für Gewerbetreibende – bisher gab es schon den ë-Berlingo für Privatkunden und den Berlingo MPV als Nutzfahrzeug nur als Diesel. Jetzt bringen die Franzosen den E-Antrieb aus dem ë-Berlingo auch in das Gewerbekunden-Modell – fertig ist der ë-Berlingo MPV: Die Elektroversion fährt mit einem 100 Kilowatt starken Elektromotor und einer 50 Kilowattstunden großen Batterie vor. Damit kommt der neue ë-Berlingo laut Citroën bis zu 334 Kilometer weit . Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Innenraum: Dort setzt Citroën auf neue Comfort-Sitze und ein verbessertes Infotainment mit bis zu 10 Zoll großem Touchscreen. Praktisch ist auch das neu gestaltete Armaturenbrett und die clevere Anordnung von Ablagen und Staufächern. Dank der modularen Aufteilung eignet sich der ë-Berlingo MPV als vielseitiges Familienfahrzeug, als urbaner Lastenträger oder auch im Gewerbe-Einsatz für Shuttle-Dienste. Die neue Generation ist ab sofort in Europa bestellbar, wobei der Startpreis in Deutschland bei rund 34.400 Euro liegt. Gebaut wird der elektrische Lastenesel übrigens im spanischen Vigo.

Doch kommen wir zum zweiten Neuzugang: Kia bringt mit dem PV5 ein neues, vollelektrisches Nutzfahrzeug auf den Markt. Das wurde zwar schon im Februar enthüllt, aber erst jetzt geht der Verkauf los. Daher lohnt sich nun ein zweiter Blick auf den elektrischen Transporter. Der PV5 ist das erste Modell aus Kias kommender Palette von sogenannten „Purpose Built Vehicles“. Entwickelt wurde der PV5 auf einer eigenen Plattform speziell für gewerbliche und logistische Einsatzzwecke. Dabei fällt vor allem das modulare Konzept ins Auge: Die Fahrzeugstruktur lässt sich individuell anpassen, sodass der PV5 in mehreren Versionen erhältlich sein wird – vom klassischen Van über einen Kastenwagen bis hin zur Fahrgestell-Variante für spezielle Aufbauten.

Hinweis der Redaktion: Uns ist bei der Produktion dieser Ausgabe ein Fehler unterlaufen: Der Citroën ë-Berlingo MPV wird im Video als neues, verbessertes Modell dargestellt. Dabei ist nur neu, dass jetzt auch der Berlingo MPV für Gewerbekunden mit Elektroantrieb angeboten wird – den bekannten ë-Berlingo für Privatkunden gibt es mit unveränderter Technik weiterhin. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.