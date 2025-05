Noch ein Billig-E-Auto: Wuling Bingo kommt als Ari Poly nach Deutschland

Ari Motors aus Borna bei Leipzig ist ein spannender Nischenanbieter für elektrische Fahrzeuge. Nutzfahrzeuge wie der Ari 458, der Ari 1710 und der Ari 901 XL haben vor allem im gewerblichen Bereich für Aufmerksamkeit gesorgt. Spätestens seit dem Ari Bruni, einem Import des beliebten Wuling Mini EV aus China, ist klar: Ari will auch im Privatkundenbereich mitmischen. Und legt nun mit dem Ari Poly nach: Dabei handelt es sich um einen vollwertigen Kleinwagen mit vier Sitzen und fünf Türen, der fast vier Meter lang ist und sich gegen Modelle wie den VW Polo oder Citroën C3 positioniert – allerdings vollelektrisch. Was sofort auffällt: Der Ari Poly ist ein durch und durch pragmatisch gestaltetes Auto. Mit einer Länge von 3 Meter 95 und einem Kofferraum-Volumen von bis zu 1.357 Litern bei umgeklappter Rückbank bietet er ordentlich Platz – nicht nur für den Stadtverkehr, sondern auch für kleine Ausflüge oder den Wocheneinkauf. Die Einstiegsversion kommt mit einem 30 Kilowatt starken Elektromotor, der das Fahrzeug auf bis zu 100 km/h bringt. Wer etwas mehr Leistung möchte, kann auch eine 50-kW-Variante kaufen, die dann bis zu 130 km/h schnell fährt. Damit bleibt der Ari Poly zwar vor allem in der Basisversion auf der gemächlichen Seite, dürfte aber für viele Alltagssituationen ausreichend motorisiert sein. Auch bei der Batterie hat Ari Motors verschiedene Optionen im Angebot: Der Basisakku mit 17 Kilowattstunden soll rund 200 Kilometer Reichweite ermöglichen – allerdings auf Basis des chinesischen CLTC-Zyklus, der in der Praxis meist deutlich optimistischer rechnet als der in Europa übliche WLTP-Test. Die größeren Akkus mit 32 oder 38 Kilowattstunden sollen Reichweiten von 333 beziehungsweise 410 Kilometern ermöglichen – zumindest auf dem Papier.