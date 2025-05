Ari bringt fünftüriges E-Auto für knapp 19.000 Euro

Nachdem die Modellpalette lange Zeit aus leichten Nutzfahrzeugen wie dem L7e-Modell Ari 458 bestand, hat das Unternehmen seit 2023 das Angebot erweitert – zunächst um ein dreitüriges L7e-Stadtauto, später auch um größere Transporter wie den Ari 1710 als Sprinter-Alternative oder jüngst den Ari 901 XL als 4,86 Meter langer Transporter. Und seit dem vergangenen Jahr wird auch der einstige China-Bestseller Wuling Mini EV unter dem Namen Ari Bruni in Deutschland vertrieben.

Mit dem neuen Ari Poly stellt das sächsische Unternehmen erstmals einen fünftürigen Pkw vor – der Poly ist auch der erste Pkw von Ari der Klasse M1, selbst der Bruni war noch ein Modell der Klasse L7e. Mit einer Länge von 3,95 Metern, 1,71 Metern Breite und vier Sitzplätzen ist der Ari Poly also genau in jener Vier-Meter-Klasse angesiedelt, in der auch die großen Pkw-Marken zur Zeit zahlreiche neue Elektromodelle auf den Markt bringen – in dieser Woche haben BYD und Nissan mit dem Dolphin Surf und Micra ihre Elektro-Kleinwagen enthüllt, VW wird im kommenden Jahr mit dem ID.2 folgen.

Ari zieht für den Poly eher bekannte Verbrenner-Modelle wie den Citroen C3 und VW Polo als Referenzmodelle für die Kunden heran. Mit vier Sitzplätzen und einem Kofferraumvolumen von satten 462 Litern (1.357 Liter bei umgeklappter Rückbank) soll der Poly „die Lücke zwischen kompakten Stadtautos und vollwertigen Fünftürern für den täglichen Einsatz“, schließen, so Ari.

Um beim bewährten Prinzip des Unternehmens zu bleiben – alltagstaugliche Elektromobilität zu einem erschwinglichen Preis – fällt auch die Technik eher einfach aus, vor allem im Vergleich zu den genannten Kleinwagen der großen Hersteller. Die Basisversion nutzt einen 30 kW starken Permanentmagnet-Synchronmotor an der Vorderachse, optional ist auch ein 50-kW-Antrieb erhältlich. Die Höchstgeschwindigkeit des gerade einmal einer Tonne schweren Kleinwagens liegt allerdings bei nur 100 km/h (30 kW) bzw. 130 km/h (50 kW).

Mit 17,3 kWh ist der LFP-Akku in der Basis auch nicht sonderlich groß, soll aber immerhin für 201 Kilometer Reichweite genügen. Mit den optionalen Akkus von 31,9 kWh (333 km) und 37,9 kWh (410 km) bewegt sich der Poly aber schon eher in dem Bereich, den auch die Konkurrenz bietet. Der Haken: Es handelt sich bei der von Ari Motors kommunizierten Reichweite nicht um die in Europa üblichen WLTP-Werte, sondern jene nach dem chinesischen CLTC-Test, der üblicherweise höhere und unrealistischere Werte ergibt.

Der Akku arbeitet mit einer Spannung von 300 Volt, die „Ladespannung“ gibt Ari mit 230 Volt an. Entsprechend kann es bis zu fünf Stunden dauern, bis der Akku wieder voll ist. „Mal eben“ eine halbe Stunde an die Schnellladesäule ist mit dem Poly nicht möglich.

Ein Ladekabel für die 230-Volt-Steckdose legt Ari bei, aber schon das Typ-2-Kabel für öffentliche AC-Ladestationen kostet 279 Euro extra. Wo wir bei den Preisen sind: Der Einstiegspreis liegt bei 15.990 Euro netto bzw. 19.028,10 Euro inkl. MwSt für den Ari Poly Pure mit dem kleinen Akku und einem Airbag. Der Ari Poly Style mit der mittleren Batterie und zwei Airbags startet schon bei 18.990 Euro netto (knapp 22.600 Euro brutto), der Air Poly Comfort mit dem 37,9-kWh-Akku kostet mindestens 20.990 Euro netto, also knapp unter 25.000 Euro mit Mehrwertsteuer. Dafür ist optional eine Anhängerkupplung (400 kg ungebremst, 800 kg gebremst) für den E-Kleinwagen erhältlich – für weitere 749 Euro.

Das Fahrzeug selbst wurde im Rahmen einer Kooperation zwischen Wuling Motors und General Motors entwickelt und verfügt etwa über einen Fahrerairbag, ein ABS und ein ESP, wie es in der Mitteilung heißt. Konkret handelt es sich bei dem Ausgangs-Modell für den Ari Poly um den 2024 vorgestellten Wuling Bingo, mit dem auch die technischen Daten übereinstimmen. Ari Motors passt das importierte Fahrzeug noch „gezielt an die Anforderungen des hiesigen Marktes an“. Dazu zählen sicherheitsrelevante Modifikationen, Ausstattungsoptionen sowie die technische und logistische Integration in bestehende Service- und Ersatzteilstrukturen.

„Wir freuen uns, mit der Markteinführung des Ari Poly das Angebot an alltagstauglichen Elektroautos im Pkw-Bereich neben dem ARI 802 und dem ARI Bruni nun nach oben hin zu erweitern“, so Thomas Kuwatsch, Mitgründer und CFO von Ari Motors.

Quelle: Info per E-Mail, ari-motors.com