Ari Motors bringt Sprinter-Alternative Ari 1710 heraus

Beim Ari 1710 handelt es sich um einen Elektro-Kastenwagen, der bis 12 Kubikmeter Ladevolumen und eine Nutzlast von bis zu 1,5 Tonnen bietet. Das Fahrzeug wird in einer 3,5-Tonnen- und in einer 4,25 Tonnen-Version auf den Markt kommen. Damit eignet sich der Ari 1710 laut Unternehmen für eine Vielzahl von Anwendungen, vom Paketdienst über Handwerksbetriebe bis hin zur Belieferung von Einzelhandelsgeschäften. Eine Anhängerkupplung mit 1.500 kg Zuglast wird in naher Zukunft ebenfalls verfügbar sein.

Doch wer steckt hinter dem Ari 1710, der potenziell dem Sprinter von Mercedes-Benz Konkurrenz machen könnte? Ari Motors ist ein Unternehmen aus Borna bei Leipzig und wurde 2017 gegründet. Wie schon bei anderen Modellen wie etwa dem Ari Soleno oder dem Ari 458 Müllsammelfahrzeug baut Ari Motors die Fahrzeuge nicht selbst, sondern lässt sie von Partnern in China produzieren. So stammt der neue Transporter Ari 1710 laut einem Medienbericht vom chinesischen Autokonzern Dongfeng. Dies kann man auf PR-Fotos von Ari Motors unter anderem am Dongfeng-Logo auf der Motorhaube erkennen. Offenbar handelt es sich um das Modell Dongfeng Yufeng E-Travel.

Zurück zum Fahrzeug: Der Ari 1710 verfügt über einen 115 kW starken Elektromotor, der eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h erreicht. Die Spitzengeschwindigkeit liegt damit deutlich unter der Konkurrenz und der Wagen eignet sich weniger dazu, mit Expressfracht über die Autobahn zu heizen als für entspannte Fahrten im Stadtverkehr.

Die Batterie-Technologie stammt vom chinesischen Marktführer CATL. Ausgestattet mit zwei Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus mit einer Kapazität von 77 bzw. 101 kWh bietet der Transporter eine Reichweite von bis zu 279 bzw. 415 Kilometern pro Ladung. Dank Schnellladefunktion kann die Batterie an Schnellladestationen in etwa 45 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen werden. An herkömmlichen Wallboxen dauert eine vollständige Aufladung etwa 8 Stunden, was das Fahrzeug für den nächtlichen Ladezyklus geeignet macht.

Das Fahrzeug verfügt serienmäßig über eine Vielzahl an Komfort- und Sicherheitsmerkmalen. Dazu gehören ein Tempomat, Fahrer- und Beifahrerairbags sowie ein Antiblockiersystem (ABS). Die beiden modernen digitalen Displays mit Touchscreen-Radio und Rückfahrkamera erleichtern die Bedienung und sorgen für zusätzlichen Komfort. Das Fahrzeug bietet zudem standardmäßig mit einem Fahrersitz und einer Zweier-Sitzbank Platz für drei Personen, was insbesondere für Baufirmen und Handwerker interessant sein wird.

