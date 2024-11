Ari bringt den Wuling Mini EV als „Bruni“ nach Deutschland

Das sächsische Unternehmen hat mit dem Air 902 und dem Soleno bereits zwei Modelle der Klasse L7e im Angebot. Jetzt kommt der Bruni als drittes Modell dazu. Der 902 ist mit 13.990 Euro das günstigste Modell des Trios, der seit Mai 2024 angebotene Soleno richtet sich an Pflegedienste. Der Bruni ist hingegen der erste Viersitzer im L7e-Angebot von Ari.

Branchenkennern wird bei den Bildern bereits aufgefallen sein, worum es sich beim Ari Bruni wirklich handelt. Das neue Modell ist ein Wuling Mini EV aus China und gehört dort seit Jahren zu den meistverkauften Fahrzeugen. Als Pkw hat es der Mini EV aufgrund der Regulation bisher nicht nach Europa geschafft – dafür jetzt nach den L7e-Bestimmungen.

Mit seiner Breite von 1,49 Metern soll der Bruni einen „großzügigen Innenraum mit flexiblen Raum-Optionen“ und „alle Anforderungen an ein modernes Alltagsfahrzeug“ erfüllen, so Ari. Werden nicht alle vier Sitze genutzt, sollen bis zu 1.180 Liter in den Kleinstwagen passen. Allerdings muss erwähnt werden, dass in der Viersitzer-Konfiguration kein Kofferraum mehr vorhanden ist – dazu muss mindestens eine der Rücksitzlehnen umgeklappt werden.

Beim Antrieb bietet der Bruni/Wuling mit 15 kW Leistung und 90 km/h Höchstgeschwindigkeit die L7e-typischen Daten. Mit seinem 17,3 kWh großen Akku soll der Wagen bis zu 215 Kilometer Reichweite schaffen. Mit einem AC-Lader sei der Akku „nach 4-5 Stunden“ vollständig geladen, mit der Schnellladefunktion soll es in 35 Minuten von 30 auf 80 Prozent gehen. Allerdings wird diese Schnellladefunktion in Deutschland kaum nutzbar sein: Denn laut den von Ari veröffentlichten Bildern ist hinter der Ladeklappe an der Front ein chinesischer GB/T-Anschluss verbaut – also ein Ladestandard, der hierzulande kaum bis gar nicht anzufinden ist. Die Lösung ist ein CCS-Adapter, den Ari ebenfalls anbietet. Allerdings kostet dieser 1.980 Euro – oder mehr als zwölf Prozent des Fahrzeugpreises.

Ari bietet den Bruni in drei Varianten an. Die günstigste Version ist der Pure für 15.990 Euro. Für 16.990 Euro gibt es die Variante Cargo, bei der statt der Rücksitze ein Holzboden inklusive Verzurrösen und Trenngitter verbaut wird. In der Variante Comfort (17.990 Euro) kommen weitere Komfortmerkmale wie eine Servolenkung, eine Klimaanlage sowie Nebelscheinwerfer hinzu, „die das Fahrzeug besonders für längere Fahrten oder den täglichen Einsatz attraktiv machen“, so Ari. Dazu kommt auch ein Assistenzpaket inklusive Verkehrszeichenerkennung, Spurassistent und Abstandswarner von Mobileye.

