SAIC-GM-Wuling präsentiert Neuauflage seines E-Kleinwagens Bingo

Das Joint Venture SAIC-GM-Wuling – bekannt vor allem für den Wuling Hongguang Mini EV – hat mit dem Wuling Bingo seit dem vergangenen Jahr einen weiteren Bestseller im Sortiment. Der Wuling Bingo (vergangenes Jahr noch mit anderer Schreibweise: Binguo) ist mit knapp vier Metern deutlich größer als der nur 2,92 Meter lange Hongguang Mini EV – und hat nun ein Update erhalten, das ihn unter anderem schneller und günstiger macht.

Laut Car News China hat sich der Bingo seit seinem Marktdebüt vergangenes Jahr bereits 280.000 Mal verkauft. Im neuen Modelljahrgang wir der mit einem Startpreis von 56.800 Yuan (ca. 7.300 Euro) nochmals 3.000 Yuan günstiger als der 2023 eingeführte Vorgänger. Der Wuling Bingo solle innerhalb des Kleinwagensegments in erster Linie dem BYD Seagull Konkurrenz machen, heißt es.

Zu haben ist der neue Wuling Bingo in drei verschiedenen Antriebsvarianten für Reichweiten von 203, 333 oder 410 Kilometern nach chinesischem Testzyklus. Die wichtigsten Änderungen betreffen die Motoren und die Ausstattungen. Demnach bleibt es zwar bei E-Motoren mit einer maximalen Leistung von 30 oder 50 kW, aber das größere Aggregat ist nun ein wassergekühlten Flachdrahtmotor mit besserer Wärmeabfuhr, sodass der Bingo mit mittlerer und großer Batterie für 333 oder 410 Kilometer Reichweite nun 130 statt 120 km/h Topspeed erreichen kann. Bei der Einstiegsvariante mit 30-kW-Motor bleibt es bei einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie an Bord hat weiterhin wahlweise eine Kapazität von 17,9, 31,9 oder 37,9 kWh. Durch die Kombination der verschiedenen Ausprägungen ist der Bingo in vier Ausstattungs-Versionen mit Startpreisen von 56.800 bis 84.800 Yuan erhältlich, umgerechnet entspricht dies einer Preisspanne von 7.300 bis 10.900 Euro.

Weiteren Angaben des Joint Ventures zufolge ist der kleine Stromer 3.950 mm lang, 1.708 mm breit und 1.580 mm hoch – bei einem Radstand von 2.560 mm. Zum Vergleich: Wulings Dauerbrenner Hongguang Mini EV hat Maße von 2.920 x 1.493 x 1.621 mm und einen Radstand von 1.940 mm.

SAIC-GM-Wuling ist ein Joint Venture zwischen der SAIC-Gruppe, General Motors und Liuzhou Wuling Motors mit Sitz in Liuzhou in der autonomen Region Guangxi Zhuang im Südwesten Chinas. Es vertreibt in China Fahrzeuge auf Basis der GSEV-Architektur (Global Small Electric Vehicle), darunter den Mini EV, KiWi EV, Nano EV und Air EV. Parallel dazu verkauft SAIC-GM-Wuling auch SUVs, MPVs und Vans mit Verbrennerantrieb.

carnewschina.com