China: SAIC-GM-Wuling stellt weiteren E-Kleinwagen vor

Das Joint Venture SAIC-GM-Wuling – bekannt vor allem für den Wuling Hongguang Mini EV – hat in China nun ein weiteres neues Modell vorgestellt. Der Wuling Binguo ist mit knapp vier Metern deutlich größer als der nur 2,92 Meter lange, beliebte Elektro-Floh.

Der Binguo ist in China in zwei Antriebsvarianten mit einer maximalen Leistung von 30 oder 50 kW erhältlich. Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie an Bord hat wahlweise eine Kapazität von 17,9 oder 31,9 kWh, woraus Unternehmensangaben zufolge eine Reichweite von 203 beziehungsweise 333 Kilometern nach chinesichem Testzyklus resultiert. Durch die Kombination der verschiedenen Ausprägungen wird der Binguo in fünf Versionen mit Startpreisen von 59.800 bis 83.800 Yuan auf den Markt kommen, umgerechnet entspricht dies einer Preisspanne von 7.970 bis 11.170 Euro.

Weiteren Angaben des Joint Ventures zufolge ist der kleine Stromer 3.950 mm lang, 1.708 mm breit und 1.580 mm hoch – bei einem Radstand von 2.560 mm. Zum Vergleich: Wulings aktueller Verkaufsschlager Hongguang Mini EV hat Maße von 2.920 x 1.493 x 1.621 mm und einen Radstand von 1.940 mm. Der Startpreis des Mini EV liegt bei 32.800 Yuan, also rund 4.370 Euro.

Was die Ladefähigkeiten des Binguo angeht, unterstützen die drei Varianten mit größerer Batterie und 333 Kilometern Reichweite das Schnellladen (30 auf 80 Prozent SoC in 35 Minuten). Die Ladezeit beim AC-Laden geben die Chinesen mit 5,5 Stunden von 20 auf 100 Prozent SoC an.

- ANZEIGE -

Das Portal „CN EV Post“ meldet, dass das Modell zwar erst dieser Tage vorgestellt wurde, aber schon seit dem 2. März vorbestellbar sei. Und: „Mehr als 2.700 Exemplare wurden bereits ausgeliefert.“

SAIC-GM-Wuling ist ein Joint Venture zwischen der SAIC-Gruppe, General Motors und Liuzhou Wuling Motors mit Sitz in Liuzhou in der autonomen Region Guangxi Zhuang im Südwesten Chinas. Es vertreibt in China Fahrzeuge auf Basis der GSEV-Architektur (Global Small Electric Vehicle), darunter den Mini EV, KiWi EV, Nano EV und Air EV. Parallel dazu veerkauft SAIC-GM-Wuling auch SUVs, MPVs und Vans mit Verbrennerantrieb.

cnevpost.com, wuling.com